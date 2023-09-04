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Военный назвал особенности поставленного на боевое дежурство комплекса «Сармат»

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РС-28 "Сармат"
РС-28 "Сармат".
Источник изображения: YouTube

Удар российским стратегическим ракетным комплексом РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) отразить невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Комплекс "Сармат" не имеет аналогов в мире. Он с большой дальностью. Может идти не просто через Северный полюс, но и через Южный», — отметил специалист.

Это уникальный комплекс, который позволяет нам в случае агрессии врага нанести ему удар, который отразить будет невозможно

Василий Дандыкин

капитан первого ранга запаса

«Несомненно, это огромное достижение России. И то, что такие комплексы ставятся на вооружение — важный момент для укрепления суверенитета России», — заключил он.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой поставили на боевое дежурство. Комплекс «Сармат» с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Первый успешный запуск ракеты состоялся в апреле 2022 года.

В июне президент России Владимир Путин объявил, что стратегические ракетные комплексы «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время.

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Страны
Россия
Продукция
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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