Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»

Испытания МБР тяжёлого класса «Сармат» на космодроме «Плесецк», 2018 год.

Стратегические ракетные комплексы шахтного базирования «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой», — сказал он.

Комплекс «Сармат» c тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой предназначена для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Первый успешный запуск ракеты состоялся в апреле 2022 года.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России начались работы по развертыванию ракет «Сармат».

В ноябре того же года глава Государственного ракетного центра имени Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь рассказал, что комплекс «Сармат» запущен в серийное производство.