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Путин анонсировал начало боевого дежурства «Сарматов»

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Испытания МБР тяжёлого класса «Сармат» на космодроме «Плесецк», 2018 год
Испытания МБР тяжёлого класса «Сармат» на космодроме «Плесецк», 2018 год.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Стратегические ракетные комплексы шахтного базирования «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой», — сказал он.

Комплекс «Сармат» c тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой предназначена для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Первый успешный запуск ракеты состоялся в апреле 2022 года.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России начались работы по развертыванию ракет «Сармат».

В ноябре того же года глава Государственного ракетного центра имени Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь рассказал, что комплекс «Сармат» запущен в серийное производство.

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Страны
Россия
Продукция
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
ГРЦ им. Макеева
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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