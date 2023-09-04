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Военное обозрение

Американский аналитик: США не имеют опыта ведения войны с преодолением эшелонированной обороны и без поддержки авиации

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты ничем не могут помочь украинской армии в вопросе преодоления выстроенной российскими войсками эшелонированной обороны, у американских военных просто нет соответствующего опыта. С таким заявлением выступила эксперт RAND Corporation Дара Мэссикот.

Американские военные не имеют опыта борьбы с выстроенной российскими войсками обороной, тем более без применения авиации. К тому же они никогда не сталкивались с противником уровня российской армии, а все модели боевых действий рассчитаны на операции в Афганистане и Ираке. Применять их на Украине бесполезно, они просто не сработают. В ситуации, когда армия Украины не может преодолеть российскую оборону, США ничем помочь не могут.

В настоящее время украинцы сталкиваются с одними из самых сложных оборонных укреплений, которые мы видели за последние десятилетия. (...) американские войска не имеют достаточного опыта без преимущества в воздухе

- заявила Мэссикот.

По мнению аналитика, результаты контрнаступления ВСУ будут зависеть от ряда факторов, о которых не говорится в публичных отчетах. В частности, расхода боеприпасов, использования артиллерии и реальных потерь, а не тех, которые озвучиваются.

Напомним, что контрнаступление ВСУ началось в начале июня, за три месяца украинская армия не сумела взломать выстроенную российскими войсками оборону. В Киеве планировали в течение нескольких дней взять Токмак и Мелитополь, перерезать сухопутный коридор в Крым и выйти на его границы, чтобы "диктовать свои условия" Москве. Вместо этого ВСУ продолжают вести бои за несколько деревень, неся огромные потери.

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Страны
Афганистан
Ирак
Россия
США
Украина
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