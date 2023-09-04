Войти
Lenta.ru

Назван срок первого после аварии пуска ракеты Vega C

497
0
0
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты
Легкая (Vega C) и тяжелая (Ariane 6) европейские ракеты.
Источник изображения: ESA–David Ducros

Первый после аварии пуск европейской легкой ракеты Vega C состоится в октябре. Соответствующий срок назвал оператор Arianespace. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск состоится 5 октября в 04:36 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Носитель выведет на околоземную орбиту спутник THEOS-2, созданный компанией Airbus Defence and Space по заказу Таиланда, и космический аппарат FORMOSAT-7R/TRITON, разработанный Тайваньским космическим агентством.

В июле SpaceNews со ссылкой на итальянскую компанию Avio сообщило, что статические огневые испытания двигателя европейской ракеты Vega C закончились неудачей.

В марте издание со ссылкой на исполнительного директора Avio Джулио Ранзо сообщило, что запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Таиланд
Тайвань
Франция
Компании
Airbus
Arianespace
Проекты
Ariane РН
Похожие новости
23.04.2021
Европейскую ракету Vega запустят с Куру в ночь на 29 апреля
03.12.2020
Ракета "Союз" успешно вывела на орбиту разведывательный спутник ОАЭ
29.01.2018
Европейский конкурент "Протона" впервые за 15 лет промахнулся
29.06.2015
Миллиард за примерное выведение
29.05.2015
Ракета Ariane 5 стартовала со спутниками американской компании DirecTV
24.06.2013
Россия показала в Ле Бурже "сирийские" Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 15:08
  • 54956
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?