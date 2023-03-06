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Запуск европейской Vega C провалился из-за эрозии украинской горловины сопла

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КБ «Южное»
Главный корпус КБ «Южное».
Источник изображения: rvsn.ruzhany.info

Запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла. Об этом со ссылкой на исполнительного директора компании-разработчика Avio Джулио Ранзо сообщает SpaceNews.

Издание напоминает, что горловина сопла изготавливается из углерод-углеродного композиционного материала, который должен выдерживать высокие температуры. Сама деталь предназначена для регулирования потока выхлопных газов, проходящих через сопло.

Как показало расследование причин аварии ракеты, во время полета носителя у твердотопливного двигателя Zefiro 40 второй ступени произошло падение тяги, причиной чего стала «чрезмерная термомеханическая эрозия» вставки горловины сопла. Разрушение детали, приобретенной на Украине, произошло вследствие ее высокой пористости.

Этот недостаток горловины, как пишет издание, был обнаружен только после проведения дополнительных испытаний, произошедших после аварии Vega C. По словам главного технического директора пускового оператора Arianespace Пьер-Ива Тиссье, ранее введенные критерии пригодности, установленные для горловины сопла, не позволили обнаружить эту особенность изделия украинского производства.

Ранзо отметил, что компания Avio решила приобрести горловину сопла на Украине, поскольку европейские компании не смогли в приемлемые сроки обеспечить поставки нужного числа этих деталей. Отмечается, что горловины, первоначально поставляемые Украиной, были более высокого качества. Издание пишет, что падение качества горловин можно объяснить, вероятно, ранее действующими коронавирусными ограничениями.

Теперь разработчики Vega C пришли к выводу, что использовать горловины «Южного» нельзя. Вместо этого в европейской ракете будут применяться европейские компоненты.

В ходе неудачного пуска Vega C, произошедшего 20 декабря 2022 года, были утеряны спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
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