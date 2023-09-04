Пекин с 1 сентября вводит ограничения на экспорт ряда БЛА и некоторых комплектующих

ЦАМТО, 1 сентября. Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотниками, а также некоторых БЛА, передает "РИА Новости".

Как сообщало ранее Министерство коммерции КНР, меры, которые будут действовать на протяжении двух лет, приняты с целью защиты государственной безопасности и национальных интересов.

Новые меры дополняют экспортные ограничения, введенные в Китае в 2015 году. Например, теперь под ограничения попадают БЛА, которыми можно управлять вручную за пределами видимости в течение 30 мин., при том, что ранее под запрет попадали дроны, чей полет равнялся или превышал один час. Кроме того, максимальный взлетный вес дронов не должен превышать 7 кг, а взлетная масса без полезной нагрузки не должна превышать 4 кг.

Также без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 кВт. Кроме того, под ограничения попали ИК приборы, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов.

"В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", – цитирует "РИА Новости" сообщение Минкоммерции.

В ведомстве также отметили, что расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких-либо стран и регионов.