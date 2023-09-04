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ТАСС

В ВСУ сообщили, что украинские летчики будут учиться в Дании от четырех до шести месяцев

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Самолет F-16 ВВС Дании
Самолет F-16 ВВС Дании.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

В Великобритании срок обучения займет один-два года, отметил представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании срок обучения займет один-два года. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат. Он пояснил, что разница в сроках объясняется тем, что в Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию - недавние выпускники летного училища.

"Пилоты, которые поехали у нас в Данию, уже готовы, они имеют часы полетов, они имеют боевой опыт, но это все на советских самолетах. Им надо переучиться на западную технику, на F-16, и для этого требуется определенное время", - сказал Игнат в эфире телемарафона. "Всех интересуют сроки, они могут быть разные, так как у каждого индивидуальная подготовка. Но ранее в Соединенных Штатах наши западные партнеры и мы оптимистично говорили, что [срок обучения составит] полгода, а они (американская сторона - прим. ТАСС) даже говорили, что четырех месяцев может быть достаточно", - заявил представитель Воздушных сил ВСУ.

"Великобритания уже обучает наших недавних выпускников, 2023 года, там будет базовая подготовка", - рассказал Игнат. Он пояснил, что программа обучения украинских военных летчиков в Великобритании будет включать углубленное изучение английского языка и английской летной терминологии, управление легкомоторным самолетом, а затем - истребителем. "Но тут речь идет не о месяцах, а о годах, потому что год-два программа будет занимать в любом случае", - пояснил Игнат.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил в середине августа, что два украинских летчика были протестированы американскими инструкторами на самолетах F16. По словам Олещука, срок общей подготовки занимает 32 месяца, однако конкретно по этим двум летчикам было принято решение, что они могут овладеть самолетом F-16 за четыре месяца.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева. 

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Страны
Великобритания
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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