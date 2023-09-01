В Госдуме оценили влияние возможной смены главы минобороны Украины на ход СВО

Депутат Швыткин заявил, что смена главы минобороны Украины не повлияет на ход СВО

Смена главы министерства обороны Украины Алексея Резникова никак не повлияет на ход специальной военной операции (СВО). Такое мнение заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал в четверг, 31 августа.

По словам парламентария, перестановки в правительстве Украины являются внутренним делом государства.

Он высказал уверенность, что это никак не повлияет на ход боевых действий.

«Для нас всё равно, кто будет министром обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никаких изменений (СВО. — Ред.) не претерпит, задачи, которые поставлены Верховным главнокомандующим, как были, так и остаются», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил об увольнении Резникова в начале сентября. По его словам, он покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. По его словам, место главы оборонного ведомства в скором времени может занять Рустем Умеров, нынешний глава Фонда государственного имущества.

Еще с февраля на Украине ходят слухи о скорой отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко 1 февраля отмечал, что министр обороны Украины после увольнения может возглавить минюст.

10 августа стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский снова рассматривает возможность отставки Резникова. На пост претендуют две кандидатуры: вице-премьер и министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

Тогда же сам Резников сказал, что не против поехать в Великобританию в качестве посла. После этого, 19 августа, министр обороны Украины также упоминал о готовности самостоятельно подать в отставку.

28 августа Резник опроверг все слухи о своей отставке и сказал, что Зеленский не поднимал такого вопроса и сейчас беспокоится только об обеспечении безопасности страны. Однако министр выразил готовность выполнить любой приказ президента.