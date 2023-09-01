Войти
Lenta.ru

Объяснен подход SpaceX при сохранении обтекателей полезной нагрузки

474
0
0
Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Компания SpaceX отказалась от вылавливания обтекателей полезной нагрузки ракеты Falcon 9 при помощи платформы с сеткой из-за сложности этого подхода. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание обратило внимание на выступление вице-президента по запускам SpaceX Кико Дончева, согласно которому вылавливанию половинок обтекателей полезной нагрузки в воздухе без их попадания в воду мешают плохо прогнозируемые погодные условия в океане.

Вместо этого в SpaceX решили использовать новый подход — извлекать элемент Falcon 9 прямо из океана, предварительно переместив чувствительные к соленой воде электронные компоненты в верхнюю часть обтекателя. Как объяснил Дончев, указанные мероприятия привели к тому, вероятность сохранения обтекателя стоимостью 6 миллионов долларов выросла с 40 до 99 процентов.

В июле издание привело комментарий вице-президента SpaceX Билла Герстенмайера, согласно которому компания находится в процессе сертификации первой ступени Falcon 9 для 20 полетов.

В мае ArsTechnica заметило, что SpaceX провела 200 безаварийных пусков ракеты Falcon 9 подряд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
20.04.2020
Рогозин назвал многоразовые ракеты «невыгодными»
09.03.2020
Корабль Dragon с грузом для МКС стартовал с мыса Канаверал
18.02.2020
Ракета SpaceX стартовала с новой партией из 60 интернет-спутников
08.01.2020
Спасательное судно SpaceX не смогло «поймать» обтекатель ракеты Falcon 9
12.11.2019
Falcon-9 с 60 спутниками Starlink запущена с космодрома в США
09.09.2019
Подготовка производства сверхтяжелой ракеты начнется не ранее 2020 года
18.07.2019
Марсианский корабль SpaceX подгорел
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 12:12
  • 72
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 01.09 11:58
  • 49
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 01.09 11:29
  • 54869
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.09 11:09
  • 6
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 01.09 07:58
  • 2629
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 01:46
  • 1
«Оборонка делает выводы из боев на Украине»: представлена РСЗО «Торнадо-Г» на базе броневика «Спартак»
  • 31.08 17:24
  • 59
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 31.08 16:45
  • 1
В ДНР и на Запорожье завершили испытания комплекса обнаружения подвижных целей
  • 31.08 16:44
  • 1
Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области
  • 31.08 16:43
  • 1
Секретарь Совбеза РФ: Импортозамещение в российской оборонке идет недостаточными темпами
  • 31.08 15:44
  • 0
Людские потери огромны. Западная техника горит как спички
  • 31.08 13:44
  • 14
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 31.08 07:54
  • 27
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА