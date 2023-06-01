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SpaceX провела 200 безаварийных подряд пусков Falcon 9

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, Флорида, США
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, Флорида, США.
Источник изображения: Сергей Юматов/ТАСС

Американская компания SpaceX провела 200 безаварийных подряд пусков ракеты Falcon 9. Об этом пишет ArsTechnica.

Последний старт Falcon 9 состоялся 31 мая, когда на околоземную орбиту было выведено 52 космических аппарата системы Starlink.

Издание отмечает, что рекорд по числу произведенных подряд безаварийных пусков некоторое время назад принадлежал советской ракете «Союз-У», которая с 1983 по 1986 год совершила 100 успешных стартов.

В апреле компания SpaceX в интересах Минобороны США запустила первые десять спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет.

В октябре 2022 года директор агентства космического развития Космических сил США Дерек Турнер заявил, что уничтожение нескольких из около 3,5 тысячи спутников Starlink не помешает устойчивости всей космической группировки.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ГЗЛА
Союз РН
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