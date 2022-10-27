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В США рассказали об устойчивости Starlink к российскому оружию

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Источник изображения: topwar.ru

Уничтожение нескольких из около 3500 спутников Starlink не помешает устойчивости всей космической группировки, рассказал директор агентства космического развития Космических сил США Дерек Турнер. Его слова приводит SpaceNews.

По его словам, обычно спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, рассчитаны на эксплуатацию до пяти лет, вследствие чего примерно пятая их часть требует ежегодной замены. По его мнению, это означает, что Пентагон «сможет поглотить определенное количество потерь».

Издание напоминает, что противоспутниковыми возможностями обладают такие соперники США, как Китай и Россия.

Ранее издание South China Morning Post написало, что сеть спутникового интернета Starlink можно уничтожить с помощью ядерного удара в космосе.

В октябре глава SpaceX Илон Маск заявил, что власти Китая всегда были против развертывания системы Starlink в регионе.

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Ядерный щит
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