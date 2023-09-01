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Военное обозрение

Российский генерал: Если закончится поддержка НАТО и США, нанести поражение армии Украины не составит больших проблем

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Источник изображения: topwar.ru

Известный российский генерал Константин Пуликовский, в своё время занимавший должность командующего группировкой российских войск в Чеченской Республике, порассуждал о вариантах завершения украинского вооружённого конфликта. Его интервью публикует ТГ-канал «Пул №3».

Генерал-лейтенант, кавалер ордена «За личное мужество, доктор политологических наук, отметил, что корнем продолжения боевых действий является военная поддержка киевского режима странами НАТО и конкретно – США. По словам Константина Пуликовского, если эта поддержка прекратится, то у российских войск будет полное превосходство над противником не только в воздухе и на море, но и в артиллерии «и в других направлениях военного дела».

Пуликовский:

В этом случае больших проблем нанести поражение украинской армии не будет. Но нужно ставить понятные цели и задачи: что мы собираемся делать, если это произойдёт, если боевые действия прекратятся?

По словам генерала, остановить боевые действия можно самыми разными методами. Например, когда страна видит мощь другой страны и просто не решается вести и вновь начинать боевые действия.

При этом Пуликовский подчеркнул, что такое может произойти, если у противоположной стороны есть большой разум. Но вот хватит ли ума у нынешних украинских руководителей так поступить, большой, по словам генерала Пуликовского, вопрос.

Другим вариантом генерал-лейтенант называет капитуляцию противника. По его словам, это сложный процесс, который одним военными действиями может и не ограничиться. В этом процессе следует учитывать политическую, переговорную составляющую.

Пуликовский:

Но капитулируют перед тем, у кого явное превосходство. Я думаю, так в итоге и будет происходить.

Генерал уверен, что в конечном итоге России будет требовать капитуляции, а они противник будет требовать прекращения боёв и вывода наших войск.

Пуликовский отметил, что ему таким приходилось заниматься.

Правда, если речь идёт о варианте, при котором противник продолжает выставлять какие-то требования, то вряд ли это вписывается в сам термин «капитуляция». При капитуляции противник принимает волю того, кто его заставляет капитулировать. Но именно в этом пока и проблема. Киевский режим капитулировать пока точно не собирается на фоне того, что не собираются сворачивать поддержку этого режима страны НАТО во главе с США.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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