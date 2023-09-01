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ТАСС

NYT: инструкторы из ФРГ испытывают сложности при обучении танкистов Украины на Leopard 1A5

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Источник изображения: topwar.ru

По данным газеты, модели танков настолько старые, что инструкторам пришлось полагаться на военных голландской и датской армий, где эта модель использовалась дольше, а также на "бывших немецких водителей танков, прошедших обучение еще в 1980-х и 1990-х годах"

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. ФРГ в настоящее время отправляет Киеву настолько устаревшие модели танков, что немецкие инструкторы вынуждены полагаться на опыт военных других стран, где эти танки использовались дольше, а также на бывших немецких танкистов, прошедших обучение еще в 80-90-е годы. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, несмотря на то, что в начале года Германия согласилась отправить Киеву до 18 современных танков Leopard 2A6, в конечном итоге "основную часть составила устаревшая модель Leopard 1A5, первые 10 из которых прибыли на Украину в прошлом месяце".

Как отмечает издание, модели настолько старые, что немецким инструкторам пришлось полагаться на военных голландской и датской армий, где эта модель использовалась дольше, а также на "бывших немецких водителей танков, прошедших обучение еще в 1980-х и 1990-х годах". В последний раз немецкая армия обучала новобранцев управлять этой моделью в 2000 году.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €20 млрд. В числе прочего Берлин поставил киевским властям системы ПВО и танки. В настоящее время Украина хочет получить ракеты Taurus, но германские власти не спешат принимать решение о поставках. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
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