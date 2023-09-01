Войти
Военное обозрение

«Самое короткое время наведения»: артиллерия НАТО оборудуется новой инерциальной навигационной системой Geonyx

477
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В 2018 году французская компания Safran представила новую инерциальную навигационную систему Geonyx с гироскопом HRG CRYSTAL последнего поколения, гарантированный срок службы которого составляет 1 млн часов.

Это наиболее компактная ИНС с первоклассной точностью и самым коротким временем наведения

- утверждает производитель.

Geonyx весит 6 кг, занимает объем менее 5 литров и имеет энергопотребление в 15 Вт.

Наблюдая за ходом конфликта на Украине, стратеги НАТО сделали заключение об огромной роли артиллерии в противостоянии с равнозначным противником. В связи с этим запускаются программы модернизации орудийного парка. Так, Испания заказала установку ИНС Geonyx на буксируемые гаубицы 155/52, береговую артиллерию и САУ М-109-А5 калибра 155/39.

Источник изображения: topwar.ru

Geonyx была выбрана командованием для замены устаревшей ИНС Kearfott

- отмечается в издании Infodefensa.

В рамках первоначального контракта новой ИНС будет оборудовано 100 гаубиц за 30 млн евро. Учитывая постоянные поставки матчасти из Испании на Украину, можно ожидать, что усовершенствованные системы попадут в итоге в незалежную. На данный момент из артиллерии Мадрид уже передал ВСУ 81/120-мм минометы на платформе БТР M113, буксируемые гаубицы 105-мм OTO Melara Mod 56 и 120-мм минометы Alakran на Toyota Land Cruisers (в процессе поставки).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
Leonardo
Safran
Toyota
Проекты
NATO
Похожие новости
28.08.2023
Непобеждавшая испанская армада
09.08.2022
Минобороны Испании передает ВС Украины 20 бронемашин M-113
05.07.2021
Российский Су-35 против Еврофайтера: кто погибнет в перестрелке? (The National Interest, США)
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
30.05.2012
HeliRussia-2012
10.11.2011
Южноафриканская компания, специализирующаяся в области военной авиации, создала в Азербайджане совместное предприятие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 12:12
  • 72
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 01.09 11:58
  • 49
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 01.09 11:29
  • 54869
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.09 11:09
  • 6
Броневик "Спартак" с 57-мм пушкой уничтожит "Бредли" и повредит "Абрамс"
  • 01.09 07:58
  • 2629
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.09 01:46
  • 1
«Оборонка делает выводы из боев на Украине»: представлена РСЗО «Торнадо-Г» на базе броневика «Спартак»
  • 31.08 17:24
  • 59
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 31.08 16:45
  • 1
В ДНР и на Запорожье завершили испытания комплекса обнаружения подвижных целей
  • 31.08 16:44
  • 1
Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области
  • 31.08 16:43
  • 1
Секретарь Совбеза РФ: Импортозамещение в российской оборонке идет недостаточными темпами
  • 31.08 15:44
  • 0
Людские потери огромны. Западная техника горит как спички
  • 31.08 13:44
  • 14
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 31.08 07:54
  • 27
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 30.08 19:06
  • 5
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 30.08 18:43
  • 1
В России создали беспилотный комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА