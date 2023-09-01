«Самое короткое время наведения»: артиллерия НАТО оборудуется новой инерциальной навигационной системой Geonyx

Источник изображения: topwar.ru

В 2018 году французская компания Safran представила новую инерциальную навигационную систему Geonyx с гироскопом HRG CRYSTAL последнего поколения, гарантированный срок службы которого составляет 1 млн часов.

Это наиболее компактная ИНС с первоклассной точностью и самым коротким временем наведения

- утверждает производитель.

Geonyx весит 6 кг, занимает объем менее 5 литров и имеет энергопотребление в 15 Вт.

Наблюдая за ходом конфликта на Украине, стратеги НАТО сделали заключение об огромной роли артиллерии в противостоянии с равнозначным противником. В связи с этим запускаются программы модернизации орудийного парка. Так, Испания заказала установку ИНС Geonyx на буксируемые гаубицы 155/52, береговую артиллерию и САУ М-109-А5 калибра 155/39.

Источник изображения: topwar.ru

Geonyx была выбрана командованием для замены устаревшей ИНС Kearfott

- отмечается в издании Infodefensa.

В рамках первоначального контракта новой ИНС будет оборудовано 100 гаубиц за 30 млн евро. Учитывая постоянные поставки матчасти из Испании на Украину, можно ожидать, что усовершенствованные системы попадут в итоге в незалежную. На данный момент из артиллерии Мадрид уже передал ВСУ 81/120-мм минометы на платформе БТР M113, буксируемые гаубицы 105-мм OTO Melara Mod 56 и 120-мм минометы Alakran на Toyota Land Cruisers (в процессе поставки).