Экс-разведчик США заявил, что ВСУ терпят поражение, так как не слушают рекомендации страны

Тони Шаффер отметил, что если бы американцы планировали операцию, то "никогда не стали бы советовать делать то, что украинская армия делает сейчас"

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Украина не слушает рекомендаций военных США, поэтому терпит поражение на поле боя. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Тони Шаффер на YouTube-канале Judge Napolitano - Judging Freedom.

По мнению Шаффера, с высокой долей вероятности Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают указания от американских военных. Тогда неудачи украинских войск показывают, что или у США "самые некомпетентные боевые командиры и генералы, либо Украина просто не слушает их рекомендации", заявил он. Шаффер также отметил, что если бы американцы планировали операцию, то "никогда не стали бы советовать делать то, что украинская армия делает сейчас".

Проблемой он назвал то, что украинские командиры проходили обучение в разных странах. "Швеция говорит офицерам одно, Португалия - другое, а Италия - третье. В таких условиях никогда не получится составить полноценный план битвы", - считает Шаффер.

В последние дни в украинских СМИ появилась информация о том, что ВСУ вынуждены перебрасывать резервы с юга на восток страны, поскольку ситуация на купянском и артемовском направлениях грозит прорывом фронта. Газета The New York Times написала, что США и их союзники называют одной из причин провала украинского контрнаступления слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях и настоятельно рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном - южном - направлении. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не может перебросить основные силы на южное направление, так как это грозит потерей территорий на востоке.