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ТАСС

В Киеве заявили, что Украине будет достаточно 60 F-16 для выполнения боевых задач

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Ahn Young-joon

По словам представителя ВСУ, украинские воздушные силы смогут выполнять задачи по противодействию массированным ударам с использованием ракет и дронов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Для выполнения боевых задач по противодействию воздушным ударам украинским военным будет достаточно 60 американских истребителей F-16 . Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью изданию "Общественное. Новости".

"Пусть 60 самолетов. Пусть мы поставим их примерно по два самолета на оперативных аэродромах, в разных уголках страны", - сказал Игнат. По его мнению, в таком случае украинские воздушные силы смогут выполнять задачи по противодействию массированным ударам с использованием ракет и дронов. "Хватит ли этих 60? Думаю, для таких задач достаточно было бы", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат отметил, что ранее украинские власти заявляли, что им будет необходимо 128 F-16 для полного переоснащения своих воздушных сил с советских истребителей на западные. Однако для поставки такого количества самолетов потребуется несколько лет, признал он.

В январе этого года Игнат высказывал мнение, что украинским военным нужно до 200 истребителей F-16. Тогда он сказал, что ВСУ нужны "пять бригад" тактической авиации, оснащенной западными истребителями. По сведениям "Украинской правды", пять бригад тактической авиации начитывают до 200 самолетов.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до Нового года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. 

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Страны
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
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