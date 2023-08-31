Новые власти Нигера отменили действие всех соглашений с Францией по обороне и безопасности

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Все соглашения, которые были заключены между Нигером и Францией в сфере безопасности и обороны, аннулируются. Об этом заявил Национальный совет по защите Отечества Нигера, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Пришедшие в ночь на 27 июля к власти в Нигере военные демонстрируют стремление к тотальному размежеванию с Францией. В частности, новые власти решили отменить действие любых соглашений с Парижем в сфере обороны и безопасности.

Неподалеку от французской военной базы в Ниамее в минувшие субботу и воскресенье произошли массовые митинги, в которых участвовали генералы нигерской армии. Участники митингов скандировали лозунги в поддержку новых властей страны и против французского и западного колониализма.

Ранее власти Нигера потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов. Но Париж пока отказывается вывозить дипломатов, так как утверждает, что военные власти Нигера не являются легитимными, поэтому и не могут делать такие заявления. В ответ нигерские власти отключили посольство Франции от систем жизнеобеспечения.

Напомним, что в прошлом Нигер был колонией Франции. Вплоть до последнего времени в стране находились у власти профранцузские правительства, что делало республику одним из последних оплотов французского влияния в Сахеле.

Для Франции Нигер значим еще и потому, что является одним из ключевых поставщиков урана. По некоторым данным, от 30% до 40% потребляемого Францией урана поставляются из Нигера. Размежевание Ниамея с Парижем чревато не очень хорошими последствиями для французской энергетической отрасли.