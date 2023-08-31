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Военное обозрение

«Вооружен самой большой пусковой установкой в мире»: Китай спустил на воду эсминец Type 052DL

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Источник изображения: topwar.ru

Западные ресурсы, следящие за состоянием китайского флота, сообщают о состоявшемся 30 августа 2023 года спуске на воду нового эсминца Type 052DL, который строится на верфи Dalian Shipbuilding Industry.

Это девятый по счету корабль проекта 052DL (всего было заложено 10 единиц данного класса) с полным водоизмещением свыше 7500 тонн.

Эсминец вооружен впечатляющей 850-мм вертикальной пусковой установкой с 64 ячейками, являющейся самой большой в мире

- говорится в западной прессе.

4 модуля ВПУ по 8 ячеек в каждом размещены в носовой части, 4 другие – на корме. ВПУ может оснащаться большим ассортиментом средств поражения: крылатой ПКР YJ-18, гиперзвуковой ПКР YJ-21, ЗУР большой дальности HHQ-9, торпедой с реактивным приводом Type 8 (YU-8) и КР для нанесения наземных ударов CJ-10.

Источник изображения: topwar.ru

В перспективе возможно оснащение Type 052DL зенитно-ракетной системой большой дальности HQ-26, что позволит превратить эти корабли в мобильные платформы противоракетной обороны.

В состав вооружения Type 052DL также входят одноствольное 130-мм орудие, система ближнего боя Type 1130, ЗРК малой дальности HHQ-10 с 24 ячейками, сдвоенные трехтрубные 324-мм торпедные аппараты, четыре 122-мм ракетные установки с 18 направляющими и противолодочный вертолет Z-9C или Ка-28. Ожидается, что последний в конечном итоге будет заменен более совершенным Z-20F.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
HQ-10
HQ-9
Ка-28
Проекты
ГЗЛА
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