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ТАСС

NYT: Украина стремится быстрее получить F-16, опасаясь итогов выборов в западных странах

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Зеленский в самолете F-16
Зеленский в самолете F-16.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

По сведениям газеты, в Киеве понимают, что "политическое время на исходе"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой западных стран в вопросе поставок истребителей F-16 из-за опасений, что военная помощь может прекратиться после избрания новых руководителей в Европе и США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.

По ее данным, на Украине понимают, что "политическое время на исходе", поэтому Зеленский стремится получить "как можно больше F-16 до выборов в Европе и США". Как отмечает издание, новые лидеры могут пересмотреть свою политику в отношении Киева.

The New York Times указывает, в частности, на США, "где республиканцы все чаще говорят о прекращении финансовой поддержки Украины".

Ранее агентство Bloomberg информировало, что запасы боеприпасов США и ЕС истощены, отсутствие прорыва в контрнаступлении Киева осложняет оказание помощи Украине на прежнем уровне. По оценкам агентства, по мере продолжения контрнаступления поддержание оказания помощи со стороны США все труднее с политической точки зрения. В частности, осенью в Конгрессе США ожидаются ожесточенные дискуссии по вопросу одобрения нового законопроекта по финансированию Украины. Дебаты претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии также обозначили растущую враждебность в партии касательно отправки помощи и вооружений Украине.

В то же время, отмечал Bloomberg, европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США Джо Байден может в итоге подтолкнуть Украину к переговорам в связи с отсутствием значительного прогресса на поле боя, так как предвыборная кампания накалится в 2024 году. 

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Страны
США
Украина
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F-16
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