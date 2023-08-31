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Военное обозрение

Американская пресса пишет о «беспрецедентном прогрессе» укрепления связей США, Японии и Южной Кореи после совместного саммита

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Источник изображения: topwar.ru

Прошедший в Кэмп-Дэвиде саммит, в котором принимали участие президенты США и Республики Корея Джо Байден и Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида привел к договоренностям по более тесному сотрудничеству между странами в сферах безопасности, экономики и технологий. Американское издание 19fortyfive.com называет результатом саммита «беспрецедентный прогресс» в сфере трехсторонних отношений.

США, Япония и Южная Корея развивают сотрудничество в контексте планов по совместному противостоянию нарастающим рискам со стороны Китая, КНДР и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако ряд аналитиков высказывает озабоченность возможностью сохранения данного курса после президентских выборов в США.

Кроме того, американское издание встревожено периодической активизацией южнокорейских националистов из-за исторических споров с Японией. У двух государств – давняя и довольно непростая история взаимоотношений. В свое время Япония причинила много зла корейскому народу, и было бы странно отрицать наличие в Южной Корее определенной «японофобии».

В интересах США сделать так, чтобы Токио и Сеул постарались забыть о взаимных исторических обидах ради современных целей, а именно – борьбы с угрозами со стороны Китая, КНДР и России. Вашингтон всячески акцентирует внимание на китайской и северокорейской угрозах для своих региональных союзников, пытаясь добиться их консолидации. Именно с этой целью и проводятся трехсторонние встречи между представителями государств. Теперь страны договорились ежегодно проводить встречи лидеров, министров иностранных дел, обороны, советников по национальной безопасности.

Кроме того, США рассчитывают в перспективе привлечь к более активному сотрудничеству Австралию и Индию, а также Великобританию, которые тоже озабочены ростом военно-политической активности Китая. Но вопрос развития сотрудничества в конечном итоге упирается в финансовую составляющую. Например, сейчас сокращаются военно-морские силы США, что создает дополнительные риски на фоне роста потенциала ВМС Китая.

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Австpалия
Великобритания
Индия
Китай
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Япония
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