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ТАСС

Источник: Су-57 скоро получит ракеты, которые смогут поражать цели на дальности до 300 км

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Полет первого серийного истребителя Су-57. Кадр видео
Полет первого серийного истребителя Су-57. Кадр видео.
Источник изображения: © ОАК

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, отличительная особенность истребителя - малая заметность

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Истребитель пятого поколения Су-57 в ходе СВО поражает цели на дальности 120 км, в ближайшее время ожидается поступление авиационных ракет, которые смогут поражать цели на расстоянии до 300 км, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В СВО Су-57 решает задачи с высоким качеством, эффективно поражает цели, его отличительная особенность - малая заметность. Сегодня истребитель работает на дальности 120 км, в ближайшее время ждут поступление авиационных ракет для высокоскоростных воздушных целей на дальности до 300 км", - сказал собеседник агентства.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия. 

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ПАК ФА
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NATO
Истребитель 5 поколения
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