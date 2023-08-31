Пентагон заявил о возможности поддерживать Киев до конца сентября

В настоящий момент оборонное ведомство США располагает средствами для помощи Киеву по меньшей мере до конца сентября. Об этом во вторник, 29 августа, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«У нас достаточно денег, чтобы обеспечить потребности Украины до конца финансового года. Но, как вы знаете, в конгресс направлен запрос на дополнительный пакет помощи, и мы надеемся, что он будет одобрен», — заявила она в ходе регулярного брифинга.

При этом Сингх не смогла назвать конкретный бюджет ведомства на данные цели, пообещав уточнить информацию.

Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о выделении США очередного пакета военной помощи Украине. Стоимость передаваемого в рамках данного пакета вооружения оценивается в $250 млн.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Киев получит снаряды для систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские снаряды. Кроме того, Пентагон выделит Киеву средства для разминирования и запасные детали.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Пентагона указала, что поставка не включает в себя кассетные боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.