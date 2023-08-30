В США предрекли проблемы с эксплуатацией F-16 на Украине

Один час полета истребителя F-16 Fighting Falcon обходится почти в 27 тысяч долларов, что создаст Киеву сложности с их эксплуатацией. Проблемы с применением самолетов предрек старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан в эфире американского телеканала CNN, его цитирует РИА Новости.

«В F-16 десятки тысяч деталей, и их новые поступления должны [постоянно] идти на Украину, чтобы нужная деталь была под рукой, когда самолет приземлится и вы завезете его в ангар, чтобы что-то починить», — сказал Кансиан.

Он уточил, что на один час полета F-16 приходится 16 часов технического обслуживания, а стоимость часа полета составляет почти 27 тысяч долларов. Телеканал отмечает, что истребители советского производства не требуют такого обслуживания.

Ранее в августе полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что для полноценного выполнения боевых задач Украине необходимо как минимум 200 истребителей F-16, а небольшое число самолетов могут использовать в качестве носителей ракет Storm Shadow. В том же месяце министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев рассчитывает увидеть F-16 на фронте в 2024 году.

В ноябре 2022 года в Счетной палате США (Government Accountability Office, GAO) рассказали, что час полета F-16 обходится в 26,9 тысячи долларов, а на полет истребителя пятого поколения F-35 Lightning II тратят почти 42 тысячи долларов.