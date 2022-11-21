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Названа стоимость часа полета F-35

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Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Источник изображения: © Flickr / US Air Force

Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO) назвала стоимость часа полета основных боевых самолетов Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Корпуса морской пехоты и армии Соединенных Штатов. Час полета истребителя пятого поколения F-35 Lightning II обходится почти в 42 тысячи долларов. Об этом со ссылкой на отчет GAO пишет Popular Mechanics.

Самым дорогим в эксплуатации истребителем стал F-22 Raptor, полет которого обходится в 85,3 тысячи долларов, а стоимость часа полета F-35 составляет 41,9 тысячи долларов. На полет истребителя четвертого поколения F-16 американские военные тратят 26,9 тысячи долларов. Самым экономичным самолетом оказался штурмовик A-10 Thunderbolt II, час полета которого стоит 22,5 тысячи долларов.

Самой большой статьей расходов стали бомбардировщики и воздушные командные пункты. В частности, час полета стратегического бомбардировщика B-1B Lancer обходится в 173 тысячи долларов, а воздушного командного пункта E-4B Nightwatch — в 372 тысячи долларов.

В октябре издание Defence News сообщало, что США откажутся от свободнопадающей термоядерной бомбы B83-1 из-за растущих расходов на техническое обслуживание.

В сентябре стало известно, что компания General Electric завершила испытания трехконтурного двигателя с адаптивным циклом XA100, который разрабатывают для истребителя F-35.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
F-16
F-22
F-35
Компании
General Electric
Проекты
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
ЯО
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