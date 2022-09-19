Войти
Lenta.ru

GE завершила испытания нового двигателя с адаптивным циклом XA100 для F-35

52
0
0
XA100 на испытательном стенде
XA100 на испытательном стенде.
Источник изображения: GE Aviation

Компания General Electric завершила испытания нового трехконтурного двигателя с адаптивным циклом XA100, разрабатываемого в рамках программы Adaptive Engine Transition Program (AETP) для замены силового агрегата F135 истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает Defense News.

Издание отмечает, что испытания XA100 проходили в два этапа в штатах Огайо и Теннеси. «Теперь мы готовы перейти к программе инженерных и производственных разработок и установить этот двигатель на F-35 до конца этого десятилетия», — сказал вице-президент GE по передовым программам боевых двигателей Дэвид Твиди.

Издание напоминает, что в рамках программы AETP с GE конкурирует компания Pratt & Whitney, которая предлагает модернизировать двигатель F135, а силовые агрегаты с адативным циклом оставить для создаваемого в США истребителя шестого поколения.

В августе компании Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Electric и Pratt & Whitney получили контракт Военно-воздушных сил США на работы по двигателю для истребителя шестого поколения.

В июле 2020 года президент подразделения Military Engines американской Pratt & Whitney Мэтью Бромберг рассказал журналу Aviation Week & Space Technology, что двигатель с адаптивным циклом XA101 представляет собой будущее силовых установок, в том числе военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F135
Компании
Boeing
General Electric
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Pratt&Whitney
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
25.08.2022
Выданы контракты на разработку двигателей для перспективного американского истребителя NGAD
24.08.2022
ВВС США начали работы по двигателю для истребителя шестого поколения
13.12.2018
Что смогут авиационные двигатели будущего?
10.02.2015
Очень высокая ставка
31.08.2011
Решение проблем с F-35 и новый двигатель для военных самолетов
17.09.2010
P&W предлагает двигатель PW9000 для перспективного стратегического бомбардировщика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 01:13
  • 32305
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 01:09
  • 48
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 00:51
  • 7
ЗРС С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине
  • 19.09 00:43
  • 7
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 00:32
  • 4
Обеспечить господство в воздухе, значит дать войскам на земле больше шансов
  • 19.09 00:08
  • 1
В Чечне построят новый военный городок
  • 18.09 17:59
  • 7
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 18.09 17:51
  • 1
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 18.09 05:33
  • 7
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 17.09 23:23
  • 6
«Прорыв» — до конца года: западное направление усилят танками Т-90М
  • 17.09 16:15
  • 5
РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году
  • 17.09 12:01
  • 7
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 17.09 04:44
  • 3
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 13:15
  • 7
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 16.09 10:42
  • 1
Единственный способ остановить Россию и Китай – пригрозить им адом