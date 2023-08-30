Дальность увеличилась в полтора раза: Южная Корея разработала новый 155-мм снаряд

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Южнокорейская компания Poongsan заявила о значительном достижении: создан 155-мм снаряд увеличенной дальности, оправдавший все требования Минобороны страны.

Как сообщается в издании The KED Global, новый боеприпас при отстреле с самоходной гаубицы K9 Thunder демонстрирует впечатляющее увеличение радиуса действия - в полтора раза:

Дистанция полета снаряда возросла на 50%, повысившись с 40 км до 60 км. Расширяя зону действия артиллерии, военные могут поражать более глубокие районы дислокации противника.

Начало массового производства нового изделия запланировано на 2024 год.

В настоящее время САУ K9 Thunder обладает способностью запускать не только типовые для НАТО снаряды, но и боеприпас K307, разработанный Poongsan. В его состав входит газогенератор, способный работать около 30 секунд после выстрела и обеспечивающий вместе с дополнительным зарядом высокую дальность стрельбы за счет снижения аэродинамического сопротивления.

Новый боеприпас, ТТХ и механизм работы которого не раскрываются, был создан, по всей видимости, на базе К307. Масса К307 вместе с взрывателем и газогенератором составляет 46,4 кг, длина 945 мм, начальная скорость полета 928 м/с.

На оснащении российской армии имеются боеприпасы как с донным газогенератором (например, 152-мм 3ОФ61 «Алагез»), так и АРС, имеющие вместо газогенератора реактивный двигатель (ЗОФ30). Они стали массово поступать в войска после начала СВО.