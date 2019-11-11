"Натовский" калибр для российской гаубицы

Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 23 марта 1989 года и последовавшим затем приказом Министра обороны СССР от 17 мая 1989 года на вооружение Советской армии была принята новая 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С". Это событие ознаменовало качественный переход к самоходным артиллерийским системам следующего поколения, но… Был у гаубицы один большой недостаток — "неправильный" калибр орудия.

На момент своего появления "Мста-С" оказалась, вероятно, самым совершенным самоходным орудием в мире: поспорить с советской машиной могла разве что южноафриканская 155-мм САУ G6 Rhino ("Носорог"), принятая на вооружение годом ранее. Гусеничная "Мста-С" была на 5000 кг легче "Носорога", несмотря на то, он имел колёсную базу. "Мста-С" была лучше и по возимому боекомплекту: 50 выстрелов против 45.

Сомнительная экономия

По самому же главному параметру для артиллерийских систем — дальности стрельбы — "Мста-С" серьёзно отставала. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом 3ОФ45 составляла всего 24,7 км против 30 км у G6 при стрельбе стандартным натовским осколочно-фугасным снарядом HE-FRAG. Основной причиной этого был выбор устаревшей баллистики, продиктованный Министерством обороны, требовавшим "всеядности" — орудие должно было использовать в том числе и боеприпасы устаревших типов. Это требование очень больно напомнило о себе уже в 1990-е годы, когда после развала СССР предприятия российского ВПК были вынуждены переориентироваться на экспортные поставки.

Экспериментальный образец "Изделия 350" — САУ 2С19М1-155 "Мста-С" Источник изображения: warspot.ru

Участие "Мсты-С" в демонстрации на международной выставке IDEX-93 в Абу-Даби стало триумфальным в плане зрелищности. Под конец мероприятия она расстреливала оставшийся неизрасходованным боекомплект по мишеням, в роли которых выступали списанные танки. На всех присутствовавших произвели впечатление как точность и скорострельность стрельбы, так и то, как при попаданиях у танков отлетали в разные стороны сорванные башни. Но… заказов на русскую САУ не последовало. Главный конструктор "Мсты-С" Ю.В. Томашов впоследствии вспоминал:

"Ожидание вала контрактов на её закупку оказалось, мягко говоря, излишне оптимистичным. Причин тому немало, от политических до экономических, однако главная причина — техническая. Орудие "Мсты-С" выполнено в традиционном шестидюймовом калибре (152 мм), доставшемся нам от дореволюционной России…"

При этом во всем остальном мире развитие дивизионного и армейского звена ствольной артиллерии происходило и происходит в калибре 155 мм с длиной ствола орудия 45, а затем и 52 калибра. Такие системы считаются наиболее перспективными, так как имеют наибольшую дальность стрельбы, а устанавливаемые на них автоматизированные системы управления наведением и огнём (АСУНО) на 30–40% повышают эффективность боевого применения.

В иностранных 155-мм САУ и буксируемых орудиях используется артиллерийская часть, соответствующая четырёхстороннему соглашению стран НАТО от 1989 года об унификации баллистических характеристик перспективных артиллерийских систем. Это соглашение предусматривало увеличение длины ствола с 39 до 52 калибров, объёма зарядной каморы — с 18,8 до 23 литров, максимальной начальной скорости осколочно-фугасного снаряда — с 827 до 945 м/с, максимальной дальности стрельбы осколочно-фугасным снарядом типа L15A1 — с 24 до 30 км.

Очень быстро на калибр 155 мм перешли как производители артсистем, входивших ранее в Организацию Варшавского договора, так и оставшийся коммунистическим Китай. Россия до сих пор остаётся единственным производителем нового артиллерийского вооружения в калибре 152 мм, которое на мировом рынке практически не пользуется спросом.

Чем же привлекателен калибр 155 мм? Соображения в пользу перехода на него можно условно разделить на две группы: научно-техническую и экономическую.

Слева САУ 2С19М1-155 "Мста-С" на выставке Russian Expo Arms-2002 в Нижнем Тагиле, справа 155-мм гаубица М-388 разработки Завода №9 на выставке Ural Expo Arms-2000 в Нижнем Тагиле Источник изображения: warspot.ru

С научно-технической точки зрения замена калибра 152,4 мм на калибр 155 мм отражает повсеместную тенденцию перехода вооружений с устаревшего дюймового исчисления на метрическое с соответствующим изменением допусков и систем мерительного инструмента. В отечественной артиллерии эта тенденция чётко прослеживалась как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время. Все вновь вводившиеся калибры полевой и танковой артиллерии, а также миномётов были метрическими — 45, 85, 100, 115, 120, 125, 130, 140, 160, 180 и 240 мм.

Тенденция заключается в упорядочении размеров объектов техники путём приведения их к нормальным рядам линейных размеров, члены которых представляют геометрическую прогрессию. Основные калибры отечественной артиллерии 82, 100, 122, 125, 130, 203 и 240 мм группируются около членов нормального ряда Ra10 по ГОСТ 6636-69 (знаменатель прогрессии 1,2589) с отклонением, не превышающим 4%. Калибр 152,4 мм представляет собой единственное исключение (отклонение 5%). При переходе на калибр 155 мм отклонение от соответствующего члена ряда (160 мм) уменьшается до 3,5%, т.е. восстанавливается общая закономерность.

Самоходная гаубица 2С19М1-155 "Мста-С" на выставке Russian Expo Arms-2004 в Нижнем Тагиле. На шасси одет маскировочный комплект "Накидка" от серийной "Мсты-С". Башня осталась без "Накидки", поскольку серьёзно отличалась по геометрии от серийных машин, а специально для экспериментальной машины шить маскировку не стали Источник изображения: warspot.ru

Переход на калибр 155 мм при фиксированном значении относительной массы снаряда даёт её прирост в 6%, т.е. 2,5 кг. По расчётам, эта добавка при её рациональном распределении между корпусом снаряда и зарядом взрывчатого вещества позволит поднять эффективность осколочного действия снаряда примерно на 10%. Одновременно увеличение объёма зарядной каморы до стандарта НАТО даёт возможность существенного увеличения массы заряда и, как следствие, прироста дальности стрельбы.

С точки зрения экономики переход на стандартный мировой калибр 155 мм и вхождение в международные соглашения о единой баллистике 155-мм орудий, определяющие соотношения между длиной ствола в калибрах (39, 45 и 52) и объёмом зарядной камеры (18, 20 и 23 литров), существенно расширит возможности экспорта российских артиллерийских систем. Кроме того, при переходе на новый калибр и смене прессового инструмента с минимальными затратами можно решить вопрос о переходе при производстве боеприпасов на новые высокоосколочные марки кремнистой стали.

Гаубица с иностранным акцентом

Представления об экономии от использования залежавшихся на складах устаревших боеприпасов являлись исключительно умозрительными. Во-первых, к каждой новой артиллерийской системе для полного использования её потенциала всё равно приходится разрабатывать и производить новые оригинальные боеприпасы. Во-вторых, в ходе череды локальных конфликтов, последовавших практически сразу после развала СССР, складские запасы стали быстро уменьшаться. К этому стоит прибавить уничтожение части запасов в нескольких крупных пожарах на арсеналах и утилизацию боеприпасов с давно истекшими сроками хранения. Так или иначе, но переход на калибр 155 мм в странах бывшего соцлагеря оказался не таким уж и болезненным. Китай же до сих пор использует оба калибра параллельно — вероятно, может себе это позволить. Юрий Васильевич Томашов вспоминал:

"Посетив в 1990-х годах многие международные выставки и проведя ряд переговоров с зарубежными фирмами, мы убедились, что наиболее вероятен выход на зарубежные рынки с калибром орудия 155 мм — конечно, не снижая усилий по продвижению на рынок и "Мсты-С" в российском калибре. В то время были развёрнуты работы по созданию следующего после "Мсты-С" поколения САУ. Проанализировав потенциальные возможности конструкторского отдела и завода, мы с А.Н. Шарковым [генеральный директор екатеринбургского завода "Уралтрансмаш" — прим. автора] приняли решение выйти к руководству ГРАУ с предложением о параллельной разработке САУ в российском калибре и калибре НАТО.

Исходя из этого, будучи в ГРАУ, мы совместно с начальником отдела первого управления ГРАУ В.К. Клянчиным вышли с этим предложением к начальнику ГРАУ А.П. Ситнову. Выслушав нас, Анатолий Петрович в своей обычной манере решать быстро и твёрдо заявил, что, пока он будет начальником ГРАУ, самоходных артиллерийских установок в калибре 155 мм не будет. В этой обстановке мы с А.Н. Шарковым приняли решение собрать всех основных разработчиков САУ и, объяснив обстановку, предложить им разработку САУ в калибре 155 мм провести за счёт собственных средств. Несмотря на тяжелейшее положение с финансами, разработчики согласились с нашими предложениями.

После рассмотрения и согласования этапов и сроков разработки 155-мм САУ было подписано соответствующее соглашение. Были определены основные тактико-технические характеристики изделия, и в соответствии с ними соисполнителям выданы технические задания на проектные работы. В разработке орудия, как основной части будущей САУ, на конкурсной основе приняли участие три КБ — СКБ Мотовилихинского завода (орудие с клиновым затвором и картузным зарядом), КБ завода №9 (орудие с поршневым затвором и картузным зарядом) и ЦКБ "Титан" (орудие с модульными зарядами, размещёнными в гильзах).

После рассмотрения проектов для дальнейших работ были выбраны проекты СКБ "Мотовилихинские заводы" и завода №9. Для проверки внутренней баллистики и функционирования всех узлов артчастей и САУ в целом был изготовлен экспериментальный образец и проведены стрельбовые испытания. В 1994 году А.П. Ситнов был назначен начальником вооружений Российской армии, и через некоторое время уже он вернулся к вопросу создания САУ в калибре 155 мм. Несмотря на отрицательное отношение руководства ГРАУ и других управлений МО, а также института по боеприпасам НИМИ, по настоянию Ситнова вышло постановление Правительства РФ № 44-30 от 17.04.1999 о Государственном оборонном заказе на 1999 год, где было указано о проведении НИР "Исследование возможности создания на базе отечественных технологий самоходного артиллерийского орудия калибра 155 мм в интересах СВ и ВМФ", шифр "Необитаемость-155"".

Интересно, что в том же 1994 году были опубликованы сведения о разработке первой отечественной 155-мм артиллерийской системы "Гермес". Предполагалось, что эта самоходная система будет предназначена для отражения массированных атак бронетанковой техники, а также сможет применяться для береговой обороны. Система должна была использовать шасси БМД-3 и оснащаться сразу двумя спаренными 155-мм пушками с максимальной дальностью стрельбы 12 км.

Самоходные гаубицы 2С19М1 и 2С19М1-155 на выставке Russian Expo Arms-2008 Источник изображения: warspot.ru

Сообщалось, что новый 155-мм управляемый снаряд системы "Гермес" аналогичен 152-мм управляемому артиллерийскому снаряду "Краснополь" и имеет массу 60 кг. Его полётное время на максимальную дальность составляло 54 секунды при вероятности попадания 0,8–0,9. Боекомплект "Гермеса" должен был составлять 14–16 выстрелов. "Гермес" предполагали оснастить комплектом оптоэлектронной аппаратуры, в состав которого входили четырёхканальное ТВ-тепловизионное прицельное устройство и двухканальный лазерный целеуказатель. В последующем эта работа прошла ряд реинкарнаций и переросла в тему "Коалиция-СВ" — вначале двуствольную, а затем обычную одноствольную 152-мм дивизионную систему с необитаемым боевым отделением. Круг замкнулся.

Что же касается НИР "Необитаемость-155", то в нём, кроме головного разработчика АО "Уралтрансмаш", участвовали ОАО ЦНИИ "Буревестник" — по научному сопровождению НИР, ОАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "Завод № 9", ОАО ЦКБ "Титан" и др. Всего в работе принимало участие более 15 предприятий и организаций. Работа была рассчитана на период 1999–2003 гг.

В 1999–2000 гг. был проведён анализ возможностей российской промышленности применительно к требованиям и технологиям производства артвооружения за рубежом, была обоснована целесообразность создания самоходного артиллерийского орудия в калибре 155 мм, проведено обоснование баллистического решения по стандарту НАТО.

САУ 2С19М1-155 на выставке Russian Expo Arms-2006 Источник изображения: warspot.ru

В 2000 году был изготовлен макетный образец "Изделие 350-5", оснащённый гаубицей МЗ-144 разработки ЗАО СКБ ОАО "Мотовилихинские заводы" с картузным заряжанием, а в 2001 году — макетный образец "Изделие 350-6" с гаубицей М-388 разработки СКБ-9. Оба макетных образца были изготовлены на базе САУ 2С19 "Мста-С" и испытаны стрельбой.

В 2001–2003 гг. разработана конструкторская документация, и в 2002 году изготовлен экспериментальный образец САУ 2С19М1-155, или "Изделие 350", с орудием МЗ-158 с безгильзовой обтюрацией канала ствола (картузным или модульным заряжанием). Проведены отладочные испытания орудия стрельбой с жёсткого стенда в объёме 128 выстрелов. Юрий Васильевич Томашов вспоминал:

"В соответствии с ТТЗ был разработан и, несмотря на противодействие ГРАУ, изготовлен экспериментальный образец САУ в калибре 155 мм. Образец прошёл пробеговые и стрельбовые испытания [50 км и 40 выстрелов соответственно — прим. автора]. При испытаниях экспериментального образца проведены проверки функционирования и характеристики узлов и систем, определены усилия на рукоятках приводов, усилия закусывания снарядов при досылке в орудие, выполнена оценка прочности элементов башни и других сборочных единиц, подтверждена устойчивость САУ при выстреле. Проведены проверки безопасности, удобства эксплуатации изделия и условий обитаемости орудийного расчёта. Предварительно определены баллистические характеристики. Общий настрел экспериментального образца САУ с орудием Мотовилихинского завода составил около 180 выстрелов".

На экспериментальном образце САУ были установлены опытная автоматизированная система управления наведением и огнём АСУНО-155, система управления заряжанием СУЗ-155, агрегат питания и кондиционирования и т.д.

САУ 2С19М1-155 на выставке Russian Defence Expo-2009 Источник изображения: warspot.ru

В ходе испытаний была проверена работоспособность изделия, определены давление в канале ствола, сила сопротивления отката орудия, величины колебаний корпуса, невозвратимые отходы изделия, ускорения на приборах и рабочих местах экипажа, время колебаний ствола орудия после выстрела, напряжения и деформации деталей и т.д. Произвели и проверку удобства и безопасности орудийного расчёта при боевой работе и обслуживании изделия. По результатам испытаний экспериментальный образец 2С19М1-155 был доработан.

Скорострельность по сравнению с базовой машиной увеличилась в 1,4 раза и составила 11–12 выстрелов в минуту. Удаление стреляных гильз из боевого отделения производилось за один цикл, а новая конструкция ствола и люльки обеспечивала их замену без демонтажа башни. Боеукладка сократилась до 46 выстрелов. Впервые была установлена АСУНО "Успех-С", в составе которой имелись:

самоориентирующаяся система гирокурсоуказания, которая производила определение и хранение ориентирного направления, измерение углов наклона орудия, и передавала эту информацию в бортовой компьютер;

компьютер со встроенным модемом, который принимал и обрабатывал данные, рассчитывая установки для стрельбы;

дисплей — основной прибор командира, и индикаторы наводчика и заряжающего;

механический датчик скорости;

цифровой датчик возвышения.

Всё это давало автоматизацию режимов развёртывания с марша на произвольную огневую позицию, топопривязку и навигацию, приём целеуказания от внешнего источника и автономный расчёт установок для стрельбы, наведение орудия и автоматическое восстановление наводки по горизонтали и вертикали, быструю смену позиций. Управление огнём батареи модернизированных САУ могло осуществляться машинами типа "Фальцет-М", "Машина-М", "Капустник-С". Наличие комплекта "Накидка" резко снижало вероятность обнаружения с помощью тепловизионных систем и поражения "умными" боеприпасами с головками самонаведения (инфракрасными — в 2–3 раза, радиолокационными — в 6 раз). Наконец, модернизированные самоходки получили радиолокационную систему определения начальной скорости снаряда.

Машины АО "Уралтрансмаш" на полигоне "Старатель": самоходная гаубица 2С19М1 ("Изделие 316М1"), универсальное гусеничное шасси Э300 ("Изделие 300Б") и самоходная гаубица 2С19М1-155 ("Изделие 350") Источник изображения: warspot.ru

Новая 155-мм "Мста-С" при использовании выстрелов западного производства имела максимальную дальность стрельбы 41 км (для снаряда с донным газогенератором) и могла использовать 155-мм вариант управляемого снаряда "Краснополь-М". Для завершения работ по НИР необходимо было изготовить российские боеприпасы калибра 155 мм и провести их стрельбовые испытания с определением таблиц стрельб. Кроме того, для подтверждения возможности применения зарубежных боеприпасов было необходимо где-то их приобрести и испытать стрельбой.

Юрий Васильевич Томашов писал: "После выхода постановления правительства в НИМИ провели разработку осколочно-фугасного снаряда в калибре 155 мм, и было изготовлено некоторое количество снарядов". Непосредственно изготовлением опытной партии снарядов занимался Верхнетуринский машиностроительный завод (ВТМЗ, г. Верхняя Тура).

Хождение за три моря

Экспериментальный образец 2С19М1-155 впервые был продемонстрирован в июле 2002 года на международной выставке REA-2002 в Нижнем Тагиле. Своими высокими тактико-техническими характеристиками он сразу привлёк внимание приглашённых зарубежных представителей.

Автоматическая баллистическая станция на экспериментальном образце САУ 2С19М1-155, 2009 год Источник изображения: warspot.ru

Однако к этому времени финансирование НИР "Необитаемость-155" резко сократилось, а затем и было прекращено. Вот что по этому поводу пишет Юрий Васильевич Томашов:

"В начале 2000-х годов сторонник работ по 155-мм калибру А.П. Ситнов ушёл в отставку. На его место пришёл заместитель начальника ГРАУ Н.А. Баринов с отрицательным отношением к этой работе. Отрицательную позицию занимал и заместитель министра по вооружению А.М. Московский. Как следствие, резко уменьшилось, а затем прекратилось финансирование — в конечном итог тема была закрыта. Эта грубейшая ошибка недальновидных чиновников МО и отдельных руководителей государственных структур оборонной промышленности не позволила выйти на зарубежные рынки, где 2С19М1-155 имела бы достаточный спрос, а это, в свою очередь, приводит к значительным финансовым потерям отрасли и непосредственно предприятий.

Меры, принимаемые нами в части обеспечения финансирования изготовления российских и закупки натовских боеприпасов, и проведения испытаний, к положительному результату не привели. После 2001 года, когда генератор этой идеи генеральный директор ФГУП "Уралтрансмаш" А.Н. Шарков ушёл на заслуженный отдых, и генеральный конструктор ЦКБ "Трансмаш" Ю.В. Томашов оставил свой пост, дальнейшие работы были приостановлены, а затем и вовсе свёрнуты. Экспериментальный образец неоднократно демонстрировался на различных выставках вооружений и военной техники, неизменно вызывая живейший интерес у зарубежных военных специалистов. Индийская делегация даже ставила в 2003 году вопрос о приобретении лицензии на производство. Тщетно. Жаль, что очень перспективное направление в российской самоходной артиллерии так и не вышло за рамки опытно-конструкторских работ".

Причиной, главным образом, являлось отсутствие чётко выраженного желания зарубежного заказчика софинансировать работы и гарантировать закупки новых машин. При этом не секрет, что основная ставка в плане продвижения 155-мм "Мсты" на зарубежные рынки делалась на Индию. С индийской стороны высказывалось пожелание максимальной унификации шасси "Мcты" с танком Т-90С, который не только закупался Индией, но и производится по лицензии.

Стоит напомнить, что шасси "Мсты" изначально представляло собой гибрид технических решений, заимствованных из конструкций танков Т-72Б (МТО) и Т-80У (ходовая часть). Именно такое сочетание было оптимальным по целому ряду параметров в качестве базы для САО. Понятно, что Индия, как предполагаемый основной заказчик, не горела желанием в случае организации производства на своей территории осваивать ещё одно шасси. Это обстоятельство стало одной из причин форсированной разработки "Трансмашем" нового универсального легкобронного шасси, максимально использующего элементы танка Т-90С.

Испытания самоходной гаубицы 2С19М1-155 опытно-промышленной партии в Индии, 2013–2015 гг. Источник изображения: ОАО "Рособоронэкспорт"

Демонстрационный макет в облике базы под размещение огневой установки ЗРК "Бук", обозначенный как Э300, был представлен на выставке REA-2009 и вызвал неподдельный интерес среди специалистов. Предполагалось, что это шасси послужит основой для целого семейства машин, в том числе и под монтаж 155-мм артиллерийской установки. Однако по ряду причин это шасси так и не было использовано. В дальнейшем опыт его создания и полученные наработки были использованы для столь же быстрого создания "Изделия 310" — шасси для 152-мм САУ 2С35 "Коалиция-СВ". По первоначальному замыслу, эта система должна была монтироваться на шасси "Армата", но ввиду неготовности последнего пришлось спешным порядком разрабатывать его временную замену.

Характеристики опытной гаубицы 2С19М1-155 и её зарубежных аналогов

САУ

2С19М1-155

K9 Thunder

PzH 2000

M109A7

год

2012

1999

1998

2012

страна

Россия

Южная Корея

Германия

США

Масса, тонн

43

47

55,3

36,3

Экипаж, чел.

5

5

5

4

Мощность двигателя, л.с.

1000

1000

1000

675

Скорость макс., км/час

60

67

67

61

Запас хода, км

500

480

420

322

Дальность стрельбы, км

30–41

30–40

30–50

22–30

Скорострельность, выстр./мин.

8

6

10

4

Боекомплект, выстрелов

45

48

60

39

Что же до 155-мм "Мсты", то 24 января 2011 года от Министерства обороны Индии поступил запрос на техническое и коммерческое предложение на поставку самоходных артиллерийских установок на гусеничном шасси с орудием калибром 155 мм и длиной ствола 52 калибра. Этот момент можно считать началом нового жизненного этапа 2С19М1-155.

В соответствии с требованиями индийской стороны конструкция изделия претерпела значительные изменения, коснувшиеся практически всех систем САУ. Шасси гаубицы максимально унифицировали по моторно-трансмиссионному отделению с танком Т-90С. Изделие оснастили новой автоматической артиллерийской баллистической станцией, тепловизионным прицелом с лазерным дальномером. Были изготовлены новые система управления заряжанием и автоматическая система управления наведением и огнём с лазерным гироскопом. Значительно изменилась конструкция узлов системы заряжания.

Самоходная гаубица 2С19М1-155 ведёт огонь на испытаниях в Индии. Хорошо видна работа дульного тормоза. Источник изображения: ОАО "Рособоронэкспорт"

Применение АСУНО-155 обеспечивало огневой налёт — т.е., поражение цели сразу несколькими выстрелами на разных траекториях — всего одним орудием. Аппаратура спутниковой навигации работала со спутниковыми сигналами систем ГЛОНАСС/GPS по 12 параллельным каналам и предназначалась для решения координатно-временных задач специального назначения.

Оснащённая тепловизионным прицелом ночного видения с лазерным дальномером гаубица обеспечивала обнаружение и распознавание по телевизионному монитору неподвижных и подвижных бронетанковых целей и автомобилей круглосуточно в простых и ограниченно-сложных метеоусловиях.

Полуавтоматическая система заряжания позволяла вести огонь на любых углах возвышения в диапазоне от −4° до +70° с максимальной скорострельностью 6–8 выстрелов в минуту. Возимый боезапас составлял 42 снаряда и 300 патронов к 12,7-мм пулемёту. Для воспламенения заряда использовалась ударная трубка типа М191А2.

Самоходная установка 2С19М1-155 "Мста-С" была представлена ОАО "Рособоронэкспорт" на последний этап тендера индийской армии по выбору 155-мм самоходной гаубицы на гусеничном шасси. При этом "Рособоронэкспорт" выступал в партнёрстве с индийским государственным предприятием Ordnance Factory Board (OFB). Конкурентом российской САУ выступила южнокорейская установка K9 Thunder производства Samsung-Techwin, которая действовала в партнёрстве с индийской частной группой Larsen & Toubro.

Эффектный кадр с вылетающим из ствола снарядом не портят даже торчащие из рубки части тела. Источник изображения: ОАО "Рособоронэкспорт"

Российская САУ прошла полигонные стрельбы в Индии весной 2013 года, а затем полевые испытания в пустыне Раджастана в середине 2013 года и в штате Сикким в Гималаях в конце 2013 — начале 2014 года. Работа в Индии была завершена в 2015 году. Впервые в отечественной практике отладочные работы, работы по подготовке экспериментальных данных для составления таблиц стрельбы и стрельбовые испытания САУ проводились на территории другого государства с использованием боеприпасов зарубежного производства. Тут же впервые пришлось столкнуться с модульными метательными зарядами (ММЗ) М90, которые лицензионно производятся на территории Индии.

Бимодульная система М90 с сочленяемыми модулями, удовлетворяющая требованиям совместимости в соответствии с соглашением JBMoU (Joint Ballistic Memorandum of Understanding) разработана южноафриканской фирмой Denel Somchem. Конструктивно модульный заряд представляет собой сгораемую оболочку на нитроцеллюлозной основе, заполненную гранулами пороха, с центральным каналом, в котором в качестве воспламенителя размещены пороховые элементы (дымный ружейный порох). Центральный канал с торцов закрыт майларовыми (лавсановыми) мембранами. Заряды зелёного цвета М91А1 предназначены для стрельбы в зонах 1 и 2. Для стрельбы в зонах с 3 по 6 используются заряды белого цвета М92А1. Оба имеют одинаковые диаметр и длину, но объем белого модуля увеличен за счёт уменьшения буртика. Заряд и его оболочка сгорают полностью, не оставляя несгоревших остатков, которые могут уменьшить темп стрельбы. Модульные заряды совместимы со всеми существующими и разрабатываемыми 155-мм гаубицами. Для длительного хранения заряды упаковываются в пластиковые цилиндрические контейнеры, позволяющие легко их извлекать и помещать обратно. Сгораемая оболочка обеспечивает механическую прочность, достаточную для механизированной или ручной досылки.

Самоходная гаубица 2С19М1-155 на фоне индийского заката. Увидим ли мы её рассвет? Источник изображения: ОАО "Рособоронэкспорт"

Так как два типа модулей не предназначены для использования друг с другом. Они имеют важные конструктивные различия, и заряд зелёного цвета не может быть соединён с зарядом белого цвета. Такое решение позволяет собрать несколько модулей в единое целое, что весьма удобно для ручного заряжания. Однако для автоматического комплектования заряда более удобны модули, не сочленяемые друг с другом. По заявлению производителя, бимодульная система М90 обеспечивает пониженный износ ствола — живучесть составляет 2500 выстрелов, приведённых к полному заряду.

Как это ни печально, по результатам конкурса победу одержала южнокорейская артсистема. По данным информационной группы Jane's, K9 превзошла российскую систему "по скорости, оперативной мобильности, боевой скорострельности и точности стрельбы". О провале стало известно 30 сентября 2015 года из сообщения издания Indian Defence.

Справедливости ради, нужно отметить, что причиной проигрыша стала не техника, а скорее политика. По-иному невозможно объяснить пожелания индийской стороны о максимальной унификации САУ с танками Т-90С с одной стороны, и итоговое предпочтение системы, которая вообще не имеет унификации ни с какими машинами индийской армии. При этом САУ 2С19М1-155 "Мста-С" показала себя как надёжная и вполне современная машина. Участие в индийском тендере позволило за счёт заказчика полностью отработать таблицы стрельбы и познакомиться с перспективными модульными зарядами: сегодня их российские аналоги нашли применение на всё той же межвидовой артиллерийской системе "Коалиция".

В заключение остаётся отметить людей, принимавших участие в работе над российской 155-мм самоходкой. Это генеральный конструктор ЦКБ "Трансмаш" Юрий Владимирович Томашов, главный конструктор СКБ "Трансмаш-спецтехника" Валерий Александрович Кукис, руководитель работ по изделию С.Н. Казаков, ведущие инженеры В.А. Солодков, В.М. Щапин, А.В. Бобков.

Источники и литература:

Антропов М.С. Создание САО 155-мм/52клб. в интересах инозаказчика и особенности практического применения модульных метательных зарядов // Материалы XI Всероссийской научно-технической конференции "Проектирование систем вооружения и измерительных комплексов", Нижний Тагил, 2 октября 2014 года Томашов Ю.В. ЦКБ "ТРАНСМАШ" в лицах и делах — Екатеринбург: ОАО "Уралтрансмаш", 2011 Дудка В.Д., Чуков А.Н., Шмараков Л.Н. Высокоточные боеприпасы различного целевого назначения. Учебное пособие — Тула: Тульский государственный университет, 2002 Желтоножко О., Белогруд В. "Мста" по-уральски. Борьба за самоходную артиллерию // "Арсенал" — 2010 — №2 Бобков А.В. ОКБ-3: машины и люди — Екатеринбург: ОАО "Уралтрансмаш", 2018 Устьянцев С.В. "Уралтрансмаш". Мы можем всё! — Екатеринбург: ОАО "Уралтрансмаш", 2007 2С19М1-155. Модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм // ОАО "НПК "Уралвагонзавод", ОАО "Уралтрансмаш", ООО "КомпьютерЛэнд", 2012 Самоходная гаубица "Мста-С" на испытаниях в Индии (https://bmpd.livejournal.com) Российская самоходка "Мста-С" проиграла индийский тендер корейской K9 Thunder (https://lenta.ru)

Алексей Хлопотов