Песков прокомментировал крушение «Луны-25»

Крушение российской автоматической станции (АМС) «Луна-25» на поверхности естественного спутника Земли позволит учесть и устранить ошибки в дальнейшем. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное — продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент, поэтому главное — не останавливаться, и значит, что планы достаточно амбициозные, и они будут реализовываться дальше», — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что столкновение АМС с Луной не является поводом для того, «чтобы рвать на себе волосы».

По данным госкорпорации «Роскосмос», 19 августа «Луна-25» столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.