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Песков прокомментировал крушение «Луны-25»

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Автоматическая станция "Луна-25"
Автоматическая станция "Луна-25".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Крушение российской автоматической станции (АМС) «Луна-25» на поверхности естественного спутника Земли позволит учесть и устранить ошибки в дальнейшем. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы знаем с вами, что путь к звездам лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное — продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент, поэтому главное — не останавливаться, и значит, что планы достаточно амбициозные, и они будут реализовываться дальше», — сказал пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что столкновение АМС с Луной не является поводом для того, «чтобы рвать на себе волосы».

По данным госкорпорации «Роскосмос», 19 августа «Луна-25» столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
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