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В «Роскосмосе» назвали причину крушения «Луны-25»

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Луна-25
Луна-25.
Источник изображения: Валерий Мельников / РИА Новости

Авария автоматической межпланетной станции «Луна-25» произошла из-за двигателя, который не отключился штатно. Причину крушения назвал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«В 14 часов 10 минут [19 августа] включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Борисов отметил, что перед загрузкой аппарата на борт полетное задание по коррекции орбиты неоднократно моделировали на наземном стенде.

Он также добавил, что переход станции на предпосадочную орбиту проходил в зоне радиосвязи, а специалисты знали все, что с ней происходило до аварии. Связь с аппаратом прервалась в 14 часов 57 минут, а попытки восстановить ее оказались неудачными. «Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — сказал Борисов.

20 августа в «Роскосмосе» сообщили, что станция «Луна-25» столкнулась с поверхностью и прекратила существование. Специалисты в течение двух дней пытались найти аппарат и восстановить связь, которая была потеряна 19 августа. Первая в истории современной России лунная миссия стартовала 11 августа. «Луну-25» несла средняя ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Союз-2 РН
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