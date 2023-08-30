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Военное обозрение

«Революционная конструкция и испорченная репутация»: США отказываются от закупок конвертоплана V-22 Osprey

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Источник изображения: topwar.ru

На днях произошло очередное крушение конвертоплана V-22 Osprey во время учебной миссии в северной Австралии. Три морпеха погибло, пятеро получило тяжелые травмы. Год назад произошел подобный инцидент.

Как указывается в издании EurAsian Times, Osprey является одним из основных средств десантирования американских войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то есть на крупнейшем морском ТВД, где Соединенные Штаты собираются вступить в схватку с Китаем. Эксперты из США полагали, что благодаря своей дальности полета и передовым характеристикам V-22 даст преимущества при переброске людей и оборудования в АТР.

Расчеты исходили из того, что в условиях сильной береговой обороны противника практически невозможно подвести корабли достаточно близко к берегу, чтобы высадить солдат с помощью обычных вертолетов или десантных катеров. Поэтому ставка делается на конвертоплан, способный пролететь над морем сотни км, пока корабли ВМС США будут издалека отрабатывать по побережью.

С помощью этих машин мы можем доставлять морпехов и матчасть в любую точку Тихого океана

- поясняли в 2022 году в КМП.

Однако, как отмечает автор, «аварии Osprey рисуют иную картину». С его слов, зафиксировано 13 инцидентов, в которых погиб 51 человек:

Osprey долгое время вызывал споры, сначала из-за своей непомерной цены и длительного периода разработки, а в последнее время из-за проблем с безопасностью. Они являются результатом революционной конструкции машины, в которой крыло наклоняется вверх для вертикального взлета и посадки и уходит снова вниз для горизонтального полета.

Как отмечается в издании, бюджетные отчеты, обнародованные военными службами США в марте, свидетельствуют о том, что ни одна из них не намерена приобретать дополнительные Osprey, хотя КМП, ВМС и ВВС намерены продолжать использовать ранее закупленные машины.

Текущий отказ от приобретения конвертопланов может на фоне их испорченной репутации стать концом закупок новых Osprey для вооруженных сил США

- делается вывод в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
США
Продукция
MV-22 Osprey
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