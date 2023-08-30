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Военное обозрение

«Для бойцов на море, суше и в воздухе»: США разработали мощную малогабаритную лазерную установку

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Northrop Grumman продемонстрировала свою новую разработку, выполненную по заказу правительства США, - мощную малогабаритную лазерную установку, получившую обозначение Phantom.

Как указывается на сайте корпорации, мощность лазера составляет 10 кВт. Генерирующая его установка помещается в корпус с емкостью около 339 литров, и его размеры близки к небольшому холодильнику. Вся система весит менее 90 кг, что позволяет переносить ее двум солдатам.

Разработчик пояснил, что новое изделие, отличающееся компактностью, легкостью и эффективностью, создано в интересах военного заказчика:

Решения в области высокоэнергетических лазеров предназначены для бойцов, защищающих нашу страну на море, суше и в воздухе.

Источник изображения: topwar.ru

В какой именно боевой среде будет использоваться Phantom и против каких целей не поясняется. Вполне возможно, что американская оборонка пытается разработать эффективные способы борьбы с беспилотниками, роль которых на поле боя существенно возросла в ходе украинского конфликта.

Ранее публиковались сообщения об уничтожении БПЛА лазерным оружием. Так, в 2019 году Турция заявила о поражении в Ливии в боевых условиях крупногабаритного (масса 4,2 т) ударно-разведывательного беспилотника Wing Loong II китайского производства из лазерной установки с мощностью пушки 50 кВт, смонтированной на шасси бронеавтомобиля.

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Страны
Ливия
США
Турция
Продукция
Pterodactyl I
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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