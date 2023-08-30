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Военное обозрение

Сара Вагенкнехт: Мы не желаем, чтобы немецкие танки вновь стреляли в русских, пора переходить к переговорам с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Уровень доверия правительству Германии со стороны рядовых граждан показал антирекорд последних нескольких лет. По итогам проведённого социологического исследования оказалось, что действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц даже не вошёл в десятку наиболее популярных немецких политиков, заняв более чем скромное 12-е место.

Его соратница по правительству Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ, заняла 11-е место. У министра финансов ФРГ Кристиана Линднера 10-я строчка рейтинга популярности политиков Германии. У вице-канцлера Хабека – 15-я строка.

Зато министр обороны Борис Писториус, как выяснилось, у немцев пользуется значительной популярностью. Именно он оказался на первой позиции свежего рейтинга. При этом так же, как и Шольц, представляет Социал-демократическую партию Германию.

В тройку лидеров по уровню популярности политиков ФРГ вошли Маркус Зёдер и Сара Вагенкнехт. Зёдер занимает должность премьера федеральной земли Бавария, Вагенкнехт – депутат Бундестага от фракции «Левые» (ранее занимала пост главы этой партии).

На состоявшемся накануне митинге Сара Вагенкнехт в очередной раз призвала правительство Германии прекратить вооружать киевский режим, заявив следующее:

Нужно немедленно переходить к переговорам с Россией. Нужно остановить этот вооружённый конфликт на Украине, который немцев правительство заставило спонсировать. Мы не желаем, чтобы немецкие танки вновь стреляли в русских, в тех, чьи прадеды миллионами полегли от оружия вермахта.

По словам Сары Вагенкнехт, у неё складывается впечатление, что в Германии начали забывать свою историю.

На сегодняшний день у СДПГ Шольца в бундестаге 206 кресел, у «Левых» лишь 39 (из 736). Но если бы выборы прошли сейчас, то у этих партий разрыв был бы значительно меньше - всего в пару десятков кресел.

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