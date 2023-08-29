Поляки обеспокоены планами России и Белоруссии и с тревогой ждут 1 сентября

Масштабные белорусско-российские военные учения "Запад-2023" призваны создать хаос в Польше, заявил изданию Fakt генерал Вальдемар Скшипчак. У восточных соседей точно есть определенные планы повысить уровень тревожности у поляков, уверен военный.

Войцех Кубик

Всего несколько дней отделяют нас от начала масштабных белорусско-российских военных учений "Запад-2023". Белорусы уже сейчас активно играют мускулами и хвастливо обещают устроить грандиозную демонстрацию силы непосредственно у польской и украинской границ. "Это намеренные действия, направленное на создание хаоса. Возможны и провокации", – говорит в беседе с порталом Fakt бывший командующий Сухопутными войсками РП генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak).

После того, как Польша заявила об отправке на границу дополнительных войск, специалисты скептически смотрят на белорусское размахивание cабелькой. Они прямо говорят о том, что намеченные учения призваны дестабилизировать ситуацию в Польше.

"Запад-2023". "Крупнейшее военное событие года"

Когда два года назад в Белоруссии проводились очередные белорусско-российские учения "Запад", никто не верил, что эти маневры могут иметь такой трагический финал. Однако собранные на учения войска после их окончания не вернулись в казармы, а спустя несколько месяцев направились на Украину.

Теперь, несмотря на сомнительные успехи на Украине, русские и белорусы снова хотят дестабилизировать обстановку у польской границы. "Запад-2023" должен стать внушительной демонстрацией силы.

"Учения запланированы с 1 по 9 сентября. Глава Департамента по информационным вопросам Минобороны Белоруссии заявил, что это будет крупнейшее военное событие этого года", – рассказывает порталу Fakt бывший посол Белоруссии в Польше, а ныне оппозиционер Павел Латушка.

"Запад-2023". Генерал Скшипчак: "Возможны провокации"

На анонс масштабных маневров за восточной границей Польши скептически смотрит генерал Вальдемар Скшипчак. Видя, какие проблемы испытывают русские в ходе конфликта на Украине, он не склонен верить, что Россия сможет перебросить в Белоруссию новые войска. При этом он не исключает, что русские вместе с белорусами попытаются устроить какую-то заваруху.

"В Белоруссии у русских сейчас мало сил, поскольку все войска у них на фронте. В Белоруссию могут отправить несколько рот, которые будут изображать какую-то активность вдоль границы. Они будут этим заниматься, потому что видят, что чем больше шума у нашей восточной границы, тем выше уровень тревожности в Польше. Это преднамеренное действие, направленное на создание хаоса. Не исключены и провокации", – считает генерал Скшипчак.

Генерал также предупреждает, что, используя даже небольшие силы, русские могут попытаться создать впечатление, что в Белоруссию прибыли мощные танковые войска. Таким образом они могут попытаться не только заставить Польшу привести армию в состояние готовности, но и создать впечатление, будто бы снова готовы атаковать Украину с севера.