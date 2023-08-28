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Известия.ru

В США сообщили о несоблюдении командующим ВСУ рекомендаций Пентагона

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

NYT: командующий ВСУ Сырский не соблюдает рекомендации Пентагона

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский вопреки советам западных союзников Киева и рекомендации Пентагона продолжает настаивать на необходимости усиления обороны близ Купянского района. Об этом 26 августа сообщает The New York Times.

По словам Сырского, в то время, пока ВСУ пытались медленно наступать на юге и востоке, российские бойцы смогли продвинуться у Купянска, на северо-востоке страны.

«Подразделения противника продолжают наносить урон артиллерией, минометами и авиацией В таких условиях мы должны оперативно принять все меры для укрепления нашей обороны на рубежах, которые находятся под угрозой, и продвигаться там, где это возможно», — приводит американское издание сообщение Сырского из его Telegram-канала.

В связи с этим командование ВСУ перебросило своих военных для защиты обширной линии фронта на купянском направлении. При этом фактически поддержка украинской стороны в тот период требовалась на других фронтах, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 24 августа, американский политик Аджаму Барака сообщил, что Пентагон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США знали, что контрнаступление Украины обречено на провал. Барака отметил, что теперь во всем будет виновата украинская стратегия.

В свою очередь The New York Times отметила, что специалисты по планированию из США посоветовали Украине сконцентрировать войска на юге и поставить главной целью продвижение фронта к Мелитополю. Однако украинское командование разделило силы почти поровну между востоком и югом, тем самым «разбросав» огневую мощь.

23 августа советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также признал медленные темпы контрнаступления украинских войск и успехи российских сил на северо-востоке страны. По его словам, подобное положение «рискует перегрузить американскую и международную поддержку, необходимую для оказания экономической и военной помощи Киеву».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
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Украина
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Путин Владимир
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