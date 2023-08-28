Британская оборонная компания в рамках своих контрактных обязательств продолжит выпуск M2A4 Bradley

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Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems в рамках выполнения своих контрактных обязательств продолжит выпуск боевых машин пехоты (БМП) M2A4 Bradley – модернизированной версии БМП серий M2A2 и A3. Именно этими машинами и будут укомплектованы бронетанковые бригады армии США. Об этом сообщает британский военный журнал UK Defence Journal.

Так, по данным издания, сделка, заключённая между американской армией и британским оборонным концерном, включает в себя в общей сложности поставку более 70 единиц вышеупомянутой военной техники, в число которых войдут и новые машины наведения и корректировки артиллерийского огня M7A4 Bradley, также известные как M7 BFIST (Bradley Fire Support Team).

Заведующий отделом по производству самоходных машин BAE Systems Дэниэл Фарбер заявил об этом следующее:

На сегодняшний день «Брэдли» является мощным транспортным средством для американских бронетанковых бригадных тактических групп. Они позволяют армии США осуществлять транспортировку подразделений мотопехоты на поле боя, вести бой с машины, обеспечивая при этом огневую поддержку с целью подавления машин противника и сил вражеской пехоты

Стоит отметить, что усовершенствованная боевая машина пехоты M2A4 Bradley обладает повышенной мобильностью, оснащена более мощным двигателем. Также она предназначена для быстрого перемещения солдат в зоне боевых действий, имея улучшенную защиту от самодельных взрывных устройств. Однако учитывая её печальный опыт применения в зоне проведения нашей страной спецоперации, ставшей уязвимой целью для ВС РФ, насчёт её перспективности и неуязвимости возникают сомнения.