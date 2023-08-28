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Интерфакс-АВН

Алиев заявил, что сотрудничество ВС Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне

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Военнослужащие ВС Азербайджана и Турции
Военнослужащие ВС Азербайджана и Турции.
Источник изображения: mod.gov.az

Баку. 27 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в воскресенье министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

В ходе встречи Алиев подчеркнул, что сотрудничество Вооруженных сил Азербайджана и Турции находится на очень хорошем уровне.

Касаясь первого государственного визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан после избрания президентом, Алиев отметил важность открытия в ходе этого визита нового Центрального командного центра ВВС, говорится в сообщении.

В свою очередь глава Минобороны Турции заметил, что тесные отношения и контакты между главами двух стран положительно повлияли на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и подчеркнул, что осуществляется эффективное взаимодействие с азербайджанскими коллегами.

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Страны
Азербайджан
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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