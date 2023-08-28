Заложен головной индонезийский фрегат проекта Arrowhead 140

На головном предприятии индонезийского государственного судостроительного объединения РТ PAL в Сурабае 25 августа 2023 года состоялась церемония официальной закладки для военно-морских сил Индонезии головного из двух заказанных фрегатов проекта Arrowhead 140 (АН140) по лицензии британской группы Babcock International. Корабль под условным обозначением КЕ-1 (строительный номер W000304) пока не имеет названия, а сам тип условно обозначается как Merah Putih ("красно-белый" - по цветам индонезийского государственного флага). Церемония первой резки стали для головного фрегата состоялась на РТ PAL еще 9 декабря 2022 года.

Официальное изображение строящихся на головном предприятии индонезийского государственного судостроительного объединения РТ PAL для ВМС Индонезии фрегатов проекта Arrowhead 140 (АН140) типа Merah Putih по лицензии британской группы Babcock International. Изображение с церемонии первой резки стали головного корабля 09.12.2022 (с) PT PAL via www.navalnews.com

Контракт на постройку двух фрегатов по проекту Arrowhead 140 министерство обороны Индонезии выдало РТ PAL 30 апреля 2020 года и 24 марта 2021 года он вступил в силу. 16 сентября 2021 года министерство обороны Индонезии и РТ PAL подписали непосредственный контракт и лицензионное соглашение с британской группой Babcock International о получении лицензии на постройку двух фрегатов для индонезийского флота и соответствующего содействия.

Контракт позволяет объединению PT PAL произвести широкие модификации проекта Arrowhead 140 в соответствии с требованиями ВМС Индонезии и предусматривает передачу проектной документации и технологий. Корабли будут построены на предприятии объединения РТ PAL в Сурабае при содействии группы Babcock, с плановыми сроками сдачи, соответственно, через 57 и 69 месяцев с момента заключения контракта с Babcock - то есть в июне 2026 и июне 2027 годов.

Сообщается, что индонезийские фрегаты этого типа будут крупными кораблями полным водоизмещением до 8000 тонн и наибольшей длиной 138,7 м и шириной 19,8 м, с дизельной главной энергетической установкой в составе четырех дизельных двигателей мощностью по 9100 кВт. Наибольшая скорость хода составит 28 узлов, а дальность плавания - до 9000 миль на 18 узлах. Основное вооружение кораблей, по данным РТ PAL, составят 32 вертикальные пусковые установки зенитных управляемых ракет большой дальности, 24 вертикальные пусковые установки зенитных управляемых ракет средней дальности и 16 вертикальных пусковых установок противокорабельных и/или крылатых ракет. Предположительно, планируется использовать зенитные ракеты Aster 15/30 и российско-индийские сверхзвуковые противокорабельные ракеты BrahMos. Артиллерийское вооружение составят две 76-мм универсальные артиллерийские установки Leonardo Super Rapid, установленные возвышенно в носовой части корабля, а также, предположительно, турецкий 35-мм зенитный артиллерийский комплекс. Особенностью корабля является наличие помещений для размещения до 75 человек морской пехоты или спецназа, с возможностями по обеспечению их десантирования с быстроспускаемых скоростных полужестких моторных лодок,

Напомним, что проект Arrowhead 140 был разработан под эгидой Babcock на основе созданного ранее совместно британской проектно-промышленной группой ВМТ и датской компанией Odense Maritime Technology (ОМТ) проекта известных датских фрегатов типа Iver Huitfeldt. В сентябре 2019 года представленный консорциумом во главе с Babcock проект Arrowhead 140 победил в тендере ВМС Великобритании на постройку для Королевского флота пяти перспективных фрегатов типа 31 (типа Inspiration). Головной корабль типа 31 для ВМС Великобритании Venturer был начат постройкой на судостроительном предприятии Babcock Rosyth в Розайте 23 сентября 2021 года, с плановым сроком сдачи всех пяти кораблей к 2030 году. Также проект Arrowhead 140 был выбран Польшей для строительства трех фрегатов по программе Miecznik, головной польский фрегат этого типа Wicher был начат строительством на польской верфи PGZ Stocznia Wojenna в Гдыне 16 августа 2023 года.

Ранее ВМС Индонезии несколько лет вели переговоры о возможности постройки фрегатов датского проекта типа Iver Huitfeldt, но в итоге выбрали его развитие. Следует отметить, что контракт на лицензионную постройку двух фрегатов проекта Arrowhead 140 является параллельным по отношению к заключенному министерством обороны Индонезии в июне 2021 года контракту с итальянским судостроительным объединением Fincantieri на строительство для военно-морских сил Индонезии шести фрегатов проекта FREMM и поставку Индонезии с проведением ремонта и модернизации двух выведенных из состава ВМС Италии фрегатов типа Maestrale. Cогласно итальянским источникам, первые три фрегата типа FREMM должны быть построены для Индонезии на верфях Fincantieri в Италии, а три других - строиться при итальянском содействии на предприятии РТ PAL в Сурабае. Однако до настоящего времени итальянский контракт не вступил в силу.

Согласно перспективным планам ВМС Индонезии, в их составе после 2024 года планируется иметь 16 фрегатов. Сейчас ВМС Индонезии имеют в строю только шесть фрегатов - два новых построенных PT PAL фрегата проекта Damen SIGMA 10514 (типа Raden Eddy Martadinata), введенных в строй в 2017-2018 годах, и четыре старых бывших голландских фрегата типа Van Speijk (модифицированный британский тип Leander) постройки 1960-х годов, полностью изношенных и выводимых из состава флота.

Церемония официальной закладки на головном предприятии индонезийского государственного судостроительного объединения РТ PAL для ВМС Индонезии головного из двух заказанных фрегатов проекта Arrowhead 140 (АН140) типа Merah Putih по лицензии британской группы Babcock International. Сурабая, 25.08.2023 (с) РТ PAL