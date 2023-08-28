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ТАСС

В ВСУ признали, что система медицинского обеспечения была не готова к боевым действиям

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Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска
Медик и раненый украинский военный в районе Артемовска.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Среди основных вызовов командующий Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко назвала большое число раненых

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Украинская система здравоохранения не была подготовлена к работе в условиях боевых действий. Об этом заявила командующий Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Татьяна Остащенко.

"Фактически мы же понимаем, что ни законодательная база, ни сама система не была рассчитана на <...> такие объемы и виды предоставления медицинской помощи. Поэтому каждый день мы сталкиваемся с новыми проблемами", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Среди основных вызовов Остащенко назвала большое число раненых, травмы, с которыми медицина не сталкивается в мирное время, а также работу военно-врачебных комиссий. "Система военно-врачебных комиссий действительно не была рассчитана на такое количество лиц, которые должны пройти комиссию", - указала она.

12 августа газета The New York Times сообщила, что потери ВСУ, по оценкам западных чиновников и аналитиков, с февраля 2022 года превысили 150 тыс. человек убитыми и ранеными.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия. 

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Страны
Украина
Проекты
Медицина
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