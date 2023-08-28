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Американский сенатор Митт Ромни заявил, что сумма, которую тратят США на финансирование киевского режима, не превышает 5% всего оборонного бюджета страны. По мнению Ромни, эти траты являются лучшим вложением в оборону США за всю их историю.

Сенатор отметил, что при этом армия США не несет потери в живой силе, а вместо них против России, ядерное оружие которой нацелено на США, сражаются украинцы. Таким образом, США "сокращают и разрушают" российскую армию, при этом теряя довольно незначительные вложения, по сравнению с тратами на другие оборонные статьи.

По мнению американского сенатора, ослабление России является лучшим из того, что можно сделать для Америки, потому что страна с нацеленным на США ядерным оружием в результате этого "становится все слабее".

Стоит отметить, что американский сенатор ошибается, когда утверждает, что США не несут потерь кадрового состава своей армии. Вряд ли является совпадением появление в США некрологов на смерть высокопоставленных американских генералов непосредственно после российских ракетных ударов по расположенным на территории Украины центрам принятия решений.

Кроме того, ввязавшись в украинскую авантюру и устроив в этой стране госпереворот, а после этого опосредованно ведя боевые действия против России украинской живой силой, США могут уже в ближайшем будущем столкнуться с серьезными трудностями при попытке военного вторжения в страны с неугодными им режимами - ведь Россия неизбежно окажет военную поддержку очередным жертвам американской агрессии.