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ТАСС

Корабли Севфлота ВМФ РФ провели стрельбы по морским целям на учениях в Баренцевом море

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Ракетный крейсер Маршал Устинов
Ракетный крейсер Маршал Устинов.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Гальперин

В рамках боевых упражнений отработали взаимодействие корабельной ударной группы с авиацией и расчетами БПЛА береговых войск Северного флота, сообщили в СФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) ВМФ России в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков", провела артиллерийские стрельбы по морским и закрытым береговым целям в полигонах флота в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба СФ.

"В рамках проведения боевых упражнений было отработано взаимодействие корабельной ударной группы с авиацией и расчетами беспилотных летательных аппаратов береговых войск Северного флота по приему целеуказания при стрельбе по невидимой береговой цели", - говорится в сообщении.

Стрельбы проводились главным калибром кораблей - 130-мм артиллерийскими установками ракетного крейсера "Маршал Устинов" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" по морским и береговым мишенным позициям.

После завершения стрельб корабельная группа продолжила выполнение учебно-боевых задач в Баренцевом море. "В целях безопасности районы проведения артиллерийских стрельб в Баренцевом море и воздушное пространство над ними были заблаговременно закрыты для судоходства и полетов гражданской авиации", - заключили в пресс-службе. 

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СФ
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