Пентагон изучит методы воздействия на русскоязычных интернет-пользователей

Пентагон планирует изучить методы воздействия на русскоязычных интернет-пользователей в рамках инициативы «Минерва». Об этом в субботу, 26 августа, сообщил RT со ссылкой на описание проекта.

Исследовательская программа «Минерва» должна помочь Пентагону лучше понимать социальные и политические явления в стратегически важных для США регионах. Одна из целей — изучить методы пропаганды, которыми воздействуют на россиян. Исследования также должны улучшить научные представления о том, как «выявлять и оценивать скоординированные попытки воздействия на население через посредников».

«Данная тема программы «Минерва» призвана расширить описание современных техник и приемов информационной войны и дать представление об архитектуре, методах и способах враждебной дезинформации», — цитирует RT заявление Пентагона.

В исследовании примут участие специалисты в области коммуникации, журналистики, социологии и психологии.

Ранее, 25 августа, стало известно, что в первой половине 2023 года в мире произошло 5,5 тыс. случаев утечки информации, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство по украденным данным принадлежит США.