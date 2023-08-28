В Пентагоне заявили об отсутствии у Украины инфраструктуры для размещения F-16

Пентагон считает, что Украина на данном этапе не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя истребителей F-16. Об этом в четверг, 24 августа, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос об этом, Райдер кратко ответил на вопрос: «Нет».

Также он назвал передачу Киеву современных западных истребителей F-16 вопросом «месяцев, а не недель».

Ранее в этот день США анонсировали обучение украинских летчиков пилотированию F-16 в октябре. Представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что в сентябре военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать английскому языку. Спустя месяц начнутся их тренировки по управлению самолетом.

До этого, 22 августа, в Пентагоне назвали ряд требований к Украине, которые необходимо соблюдать для передачи ей истребителей F-16. Критерии включают обучение английскому языку и другие вещи, например, логистику на земле.

Еще 18 августа помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон будет готов передать Киеву истребители F-16 из третьих стран по завершении обучения украинских пилотов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.