В России пообещали поднять в воздух двухтонный аэромобиль-циклолет

Опытный образец двухтонного аэромобиля-циклолета поднимется в воздух в России в конце 2025 года. С таким обещанием на проходящем в Новосибирске форуме «Технопром-2023» выступил руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, грузоподъемность изделия составит 500 килограммов, крейсерская скорость — от 150 до 170 километров в час. «Топовая цель — это создание аэромобиля. Он важен и для гражданских, и для военных, безусловно», — сказал специалист.

Согласно Чибисову, по своим характеристикам циклолет «плюс-минус» напоминает вертолет Robinson R44.

Также специалист пообещал, что в рамках проекта «Циклон-2» до конца 2023 года ожидается выпустить «уверенно летающие циклодроны» массой 2 и 30 килограммов.

В ноябре 2022-го Чибисов сообщил, что ФПИ испытает малоразмерный демонстратор разведывательного комплекса с беспилотником и посадочной платформой на базе циклолета, который разрабатывают в интересах военно-морского флота (ВМФ), в 2025 году.