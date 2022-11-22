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Российский циклолет с беспилотником испытают в 2025 году

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Фонд перспективных исследований представил летный демонстратор первого в России циклолета. Фото © ФПИ
Фонд перспективных исследований представил летный демонстратор первого в России циклолета. Фото © ФПИ.

Фонд перспективных исследований (ФПИ) испытает малоразмерный демонстратор разведывательного комплекса с беспилотником и посадочной платформой на базе циклолета, который разрабатывают в интересах военно-морского флота (ВМФ), в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель проектной группы воздушных средств ФПИ Ян Чибисов.

«В рамках проекта "Циклон-2" мы развиваем в интересах ВМФ комплекс, который будет состоять из беспилотного самолета типа "Орион" и посадочной платформы на базе циклолета. Есть предварительный технический облик. В 2025 году у нас будут летные испытания малоразмерного циклолета с беспилотником», — сказал Чибисов.

По его словам, на корабельной площадке для вертолета Ка-27 будет размещаться циклолетная платформа, на которой будет стоять беспилотник. Циклолет обеспечит беспилотнику разгон для взлета. Также платформа обеспечит посадку дрона: сравняет скорости, подлетит под аппарат, примет нужный угол атаки и осуществит посадку на корабль с дроном.

ФПИ работает над двухтонной летающей машиной с циклическими движителями совместно с Институтом теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук и головным исполнителем. Чибисов уточнил, что в 2023 году будет собран полноразмерный движитель циклокара и демонстратор. В 2024 году планируют изготовить аэромашину, а в 2025-м — провести наземные, привязные и летные испытания. На базе аэромобиля будут разрабатывать разведывательный комплекс для ВМФ.

В апреле 2021 года в ФПИ сообщили, что Институт теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук начал создание аэромобиля. Грузоподъемность изделия составит 600 килограммов, а дальность — 500 километров.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
ФПИ
Проекты
БПЛА
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