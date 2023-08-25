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Военное обозрение

Американское издание: Украина изменила стратегию контрнаступления после длительных споров с представителями США

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Источник изображения: topwar.ru

В последние дни украинское командование было вынуждено внести некоторые коррективы в стратегию контрнаступления. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Такое решение было принято военно-политическим руководством Украины после нескольких недель споров с американскими военными.

Ранее представители Пентагона выражали недовольство тем, что Украина пытается наступать сразу на нескольких направлениях. Это приводит, по мнению американцев, к ненужному распылению сил и средств, лишая ВСУ возможности сосредоточиться для прорыва на одном участке фронта.

Американские генералы советовали бросить все имеющиеся в наличии силы на Ореховский участок Запорожского направления, чтобы добиться прорыва к Азовскому морю. В Пентагоне убеждены, что для реализации данной идеи было передано достаточное количество бронетехники, а большего количества бронемашин Украина не получит.

Кроме того, в Пентагоне раскритиковали действия на Артемовском направлении. Главком ВСУ генерал Валерий Залужный пытался оправдываться тем, что это не антиповстанческая операция, знакомая американцам, а «Курская битва». Но вряд ли генералы Пентагона вняли словам Залужного.

В конечном итоге, ВСУ пришлось корректировать стратегию «контрнаступа» и сосредотачивать основное внимание на Ореховском участке фронта. На Времьевском выступе ВСУ пришлось даже перейти в оборону ради прорыва на Ореховском участке.

Американские военные считают, что время для достижения успеха на Запорожском направлении еще не потеряно. Но для этого ВСУ придется отказаться от рассредоточения на нескольких участках. Представители Украины, в свою очередь, пытаются объяснить свои действия стремлением избежать потерь и сохранить людей и технику.

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Страны
США
Украина
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