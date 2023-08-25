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ТАСС

WSJ: Вашингтон и Киев несколько недель спорят о тактике для оживления контрнаступления

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Украинские солдаты на танке под Артемовском
Украинские солдаты на танке под Артемовском.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Как сообщило издание, Вашингтон призывает украинцев "вернуться к общевойсковой подготовке", сосредоточить свои силы, "чтобы попытаться прорвать оборону и обеспечить продвижение к Азовскому морю"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегии и тактики для оживления контрнаступления Киева, которое продвигается очень медленно. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

По ее данным, во время "закулисных дебатов" Вашингтон призывает украинцев "вернуться к общевойсковой подготовке", сосредоточить свои силы, "чтобы попытаться прорвать оборону и обеспечить продвижение к Азовскому морю".

Как отмечает издание, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние недели внесли коррективы в свою стратегию, в связи с чем Вашингтон "выразил серьезное разочарование", особенно вниманием президента Украины Владимира Зеленского к Артемовску (украинское название - Бахмут). Официальные лица в США считают, что атаки украинских небольших подразделений на узких участках фронта "только замедляют наступление".

9 августа телеканал CNN информировал, что контрнаступление ВСУ, которое не оправдало ожидания западных стран, может привести к расколу среди союзников Киева. По его данным, западные официальные лица опасаются, что растущий разрыв между ожиданиями и реальными результатами контрнаступления приведет к обмену обвинениями между Киевом и столицами западных стран, а также "к расколу внутри альянса".

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета The Washington Post писала, что безуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами. 

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