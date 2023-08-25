«Меры по защите своей территории»: Вьетнам вернул на службу «фрегаты» советского проекта 159

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ВМС Вьетнама завершили модернизацию двух фрегатов класса Petya II – так в НАТО обозначаются сторожевые корабли советского проекта 159, которые используются для ПЛО и патрулирования.

Как указывается в издании Asia Pacific Defense Journal, работы велись с 2020 года на верфи Song Thu Corporation в Дананге и включали в себя восстановление и модернизацию кораблей HQ-09 и HQ-17. Среди внесенных изменений отмечаются переделанная надстройка, включая мостик; улучшение электрических и механических систем корабля, в ходе которого некоторые компоненты советской эпохи были заменены на более современные. При этом конфигурация вооружения, похоже, осталась прежней, хотя боевые системы также прошли ремонт.

Оба вернувшихся на службу корабля ранее были самыми передовыми вымпелами вьетнамского флота, пока в последнее десятилетие не были получены более современные российские фрегаты с управляемыми ракетами класса Gepard и отремонтированные южнокорейские корветы класса Pohang, часть из которых была вооружена ПКР «Уран-Э» из РФ.

Сторожевые корабли проекта 159 были разработаны в 1950-х годах и строились для ВМФ СССР в 1960-х годах. Это были первые вымпела в советском флоте, оснащенные газовыми турбинами. Они способны работать на мелководье, в том числе за счет небольшого водоизмещения в 1150 тонн (при полной загрузке). Их вооружение включало 76-мм пушки, противолодочные реактивные бомбометы РБУ-6000 и 400-мм торпедные аппараты.

Источник изображения: topwar.ru

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