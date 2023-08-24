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Военное обозрение

«Русский волк в овечьей шкуре»: в испанской прессе оценили систему маскировки «Накидка» на танке Т-14

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» представил новую модификацию системы маскировки «Накидка», которая заинтересовала испанских военных журналистов.

Новое изделие готово к производству в больших количествах и может привести к значительным изменениям в военном деле за счет того, что обеспечивает скрытность техники за небольшую цену и проста в использовании: экипаж может самостоятельно разместить ее примерно за два часа

- говорится в издании Defensa.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, «Накидка» прошла испытания в ходе СВО, будучи установленной на различные модели бронетехники. Она состоит из различных типов волокон для уменьшения тепловой, оптической, радиолокационной и инфракрасной сигнатуры.

Танк Т-14 в ее обличие напоминает русского волка в овечьей шкуре, так как «Накидка» придает ему менее агрессивный вид за счет более плавных переходов в конструкции машины, что позволяет скрывать корпус и установленное на него оборудование

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

«Накидка» изготовлена из синтетической ткани, которая состоит из нескольких слоев гибких и не очень тяжелых волокон, деталей о которых испанским журналистам не поведали.

Новую систему маскировки можно применять для оснащения крупного парка российской бронетехники за счет ее небольшой цены. Запросить ее могут и другие страны

- оценили в издании новое изделие.

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Продукция
Армата
Компании
Концерн Калашников
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