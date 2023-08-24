На орбитальной станции РОС планируют изучать влияние условий космоса на живые системы

Также исследователи рассчитывают испытать на российской космической станции терминал лазерной оптической связи

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Национальный центр физики и математики (НЦФМ) планирует проводить научные эксперименты с использованием возможностей российской орбитальной станции (РОС), что позволит ускорить трансфер технологий. Исследования будут касаться влияния космических процессов на живые системы, а также лазерной космической связи и квантовых технологий, рассказал журналистам в кулуарах форума "Технопром" научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

В августе НЦФМ, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и АО "Русатом РДС" (отраслевой интегратор Росатома в области трансфера технологий) заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере трансфера технологий. Как сообщает пресс-служба НЦФМ, речь идет о совместном использовании возможностей будущей российской орбитальной станции для решения фундаментальных и прикладных задач.

"РОС - это станция, в которой эффекты, связанные с космической погодой, влиянием магнитных полей на живые системы, выходят на особые позиции. <…> По существу, вся наша жизнь происходит в условиях геофизических факторов, которые уникальны для нашей планеты, это тоже нужно исследовать. С одной стороны, это получение фундаментального знания, с другой стороны то, что приведет к развитию новых технологий", - сказал Сергеев.

Он добавил, что в данный момент из 10 научных направлений НЦФМ половина связана с исследованиями космоса. Однако проведение исследований в условиях реального космоса способствует получению более объективной информации и ускорению внедрения разработок. "Мы рассматриваем возможности РОС как новый инструмент для развития этих направлений НЦФМ, потому что туда может быть поставлено оборудование, которое, работая в совершенно уникальных условиях, позволит получать новую информацию, необходимую для продвижения нашей науки и реализации трансфера технологий", - сказал Сергеев.

По словам ученого, на орбитальной станции можно будет продолжить исследования центра, касающиеся влияния космических факторов на живые системы. "Очень активное направление - это изучение влияния космических факторов на процесс фотосинтеза, фундаментального процесса на нашей планете. Почему мы считаем, что основанные на неорганических элементах комплексы, которые работают в солнечных батареях, наиболее эффективны? Нет, самый большой КПД дают как раз органические комплексы, которые сформировались природой в процессе создания фотосинтеза", - сказал он.

Также в НЦФМ ведутся исследования влияния магнитных полей на живые системы, изучение атмосферного электричества, которое мы наблюдаем во время грозы, и шумановского резонанса - электромагнитных волн сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой.

"Есть интересные задачи, связанные с лазерной космической связью. Объем информации, которую мы получаем через космос, будет расти все больше и больше. Чтобы ее использовать, нужны будут все более широкополосные системы для передачи. Будущее - в передаче информации в оптическом диапазоне. Встает следующая задача - лазерная оптическая связь как будущий элемент устройства наиболее эффективной передачи информации из космоса на Землю. Такой проект у нас тоже есть в программе НЦФМ, и чтобы этот проект реализовать, нужно будет в нормальных космических условиях продемонстрировать, что у вас работает терминал, который умеет эту информацию получать и сбрасывать на Землю. Наша будущая космическая станция - где это технологию можно будет отработать", - сказал Сергеев.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.