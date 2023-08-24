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В США оценили разведывательные возможности Китая в космосе

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Снимок из космоса
Снимок из космоса.
Источник изображения: Google Earth

США перестали доминировать в области космических средств разведки, вплотную к их возможностям приближается Китай. Такую оценку приводит The Drive.

Американское издание ссылается на ABC News, сообщивший о 300 китайских космических аппаратах, наблюдавших за австралийскими учениями Talisman Sabre и Malabar в прошлом месяце. По данным новостного телеканала, эти спутники совершили более 3000 пролетов над районами проведения учений.

«Эра Соединенных Штатов и их основных союзников, обладающих непревзойденными возможностями наблюдения за своими противниками из космоса, подходит к концу», — говорится в публикации.

В мае 2022 года издание SpaceNews сообщило, что Управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам Соединенных Штатов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
Военные учения
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